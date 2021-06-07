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EDHO bu hafta yeni bölüm var mı?

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi her Salı ATV'de yayınlanmaktadır. EDHO'nun bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edilmektedir. EDHO 198.bölüm bu hafta yayınlanacak mı? Bu haberimizde EDHO'nun 198.bölüm ile ilgili detaylarını sizler için derledik. İşte EDHO 198.bölüm yayın tarihi...

07 Haziran 2021 Pazartesi 15:24
EDHO bu hafta yeni bölüm var mı?
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EDHO 198.bölüm

EDHO'nun son bölümünde gerçekleşen olayların ardından yeni bölümdee ne olacağı, hatta sezon finalinin  198. bölüm olup olmayacağı merak konusu oldu. Dizinin 200. bölümünün sezon finalini tamamlayacağı kulislerde konuşulmaktadır. Dizinin 198.bölümünde;

Gelini Didem ve dostu Haşmet Façalı’nın  ölümünün arkasındaki isim olan Rıdvan ve ailesini tek tek avlamaya  kararlı olan Hızır Çakırbeyli, Behzat Façalı’nın ve İlyas Çakırbeyli’nin   yardımlarıyla  Rıdvan ve çocuklarını  esir alır  Son adımda Ortadoğu Enerji Şirketi'nin güvenlik işlerinden sorumlu olan Savaş'tan yardım isteyen Rıdvan, Hızır Çakırbeyli ve arkadaşlarına yeni düşmanlar kazandırdı. En yakın dostları yeni bir düşman olan Savaş ile savaşta tehlikede. Hızır Çakırbeyli, akrabalarını ve arkadaşlarını korumak için elinden geleni yapacak ve bu uğurda canını vermeye hazırdır.


Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 198.bölümü 8 Haziran Salı günü ATV’de.

https://www.youtube.com/watch?v=TXlMqAgN6ZQ

 


Son Güncelleme: 07.06.2021 15:24
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