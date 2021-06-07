EDHO bu hafta yeni bölüm var mı?

EDHO 198.bölüm

EDHO'nun son bölümünde gerçekleşen olayların ardından yeni bölümdee ne olacağı, hatta sezon finalinin 198. bölüm olup olmayacağı merak konusu oldu. Dizinin 200. bölümünün sezon finalini tamamlayacağı kulislerde konuşulmaktadır. Dizinin 198.bölümünde;

Gelini Didem ve dostu Haşmet Façalı’nın ölümünün arkasındaki isim olan Rıdvan ve ailesini tek tek avlamaya kararlı olan Hızır Çakırbeyli, Behzat Façalı’nın ve İlyas Çakırbeyli’nin yardımlarıyla Rıdvan ve çocuklarını esir alır Son adımda Ortadoğu Enerji Şirketi'nin güvenlik işlerinden sorumlu olan Savaş'tan yardım isteyen Rıdvan, Hızır Çakırbeyli ve arkadaşlarına yeni düşmanlar kazandırdı. En yakın dostları yeni bir düşman olan Savaş ile savaşta tehlikede. Hızır Çakırbeyli, akrabalarını ve arkadaşlarını korumak için elinden geleni yapacak ve bu uğurda canını vermeye hazırdır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 198.bölümü 8 Haziran Salı günü ATV’de.

https://www.youtube.com/watch?v=TXlMqAgN6ZQ