EDHO 'da şok açıklama! hayranları resmen şoka girdi!

ATV ekranlarının vazgeçilmezi, yayınlandığı andan itibaren unutulmaz diziler arasına giren ve tam tamına 6 sezon boyunca izleyiciyi ekran başına kilitleyen fenomen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, kaldığı yerden devam etmeye geliyor. Çok başarılı bir oyuncu kadrosu olan diziye her sene yeni isimler katılıyor. Hal böyle olunca da her sezon kendini sürekli olarak yenileyen bir yapım çıkıyor karşımıza. Oyuncu ayrılıkları yaşanmış olsa bile gidenlerin yerine hemen bir yenisi ekleniyor. Ancak bu kez çıta kat be kat yükselmiş durumda. Hem deneyim sahibi hem de bir o kadar da usta olan oyuncular Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine katıldıklarını resmen duyurdu. Başarılı oyuncu Oktay Kaynarcanın da çok severek takip ettiği ve dostu olarak gördüğü isimler de yeni sezon ile birlikte dizide yerlerini alacaklar. Peki 7. Sezon ile birlikte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde hangi oyuncular yer alacak? İşte çok fazla merak edilen o sorular ve cevapları…

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 7. Sezonunda yer alacak oyuncu kadrosunda ki isimler kim?

Ekranların en sevilen ve fenomen olan dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ‘ın 7. Sezonu ile birlikte yer alacak olan yeni oyuncuları sizler için araştırdık. 7. Sezon ile birlikte ATV ekranlarında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde boy gösterecek olan o isimler; usta oyuncu Uğur Yücel, Levent Ülgen, Servet Pandur, Tardu Flordun, Ragıp Savaş, Yosi Mızrahi, Serdar Deniz, Eren Vurdem, Alara Turan, Hazım Körmükçü ile Burcu Binici yer almaktadır. Oyuncuların hangi karakterlere hayat verecekleri ise dizinin başlaması ile birlikte tek tek açıklanacak. Doğal olarak da bu durumda izleyenlerin en çok merak içinde oldukları konu da Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin ne zaman yayınlanacağı oldu. EDHO dizisinin yayın tarihinin ne zaman olduğu henüz belli değil ve araştırılmaktadır. Rakip olan pek çok dizi yeni sezon ile birlikte yayın hayatına kaldığı yerden devam etmeye başladı bile fakat ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile ilgili henüz kesin bir gelişme bulunmamaktadır. Dizi ile ilgili yeni sezon tanıtım videolarının yayınlanmaması durumu bile izleyicileri şüphelendirmiş durumda çünkü izleyiciler dizinin bir an önce ekranlara gelerek kaldığı yerden devam etmesini istemektedir.

Efsane dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ‘ın yeni sezonda yayın tarihi ne zaman?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ile ilgili olarak oyuncuları ve senaryosu hakkında pek çok bilgi aktarılmış olsa da henüz dizinin yayın tarihi ile ilgili olarak net bir bilgiye ulaşılamamaktadır. Yalnız, efsane dizinin önümüzde ki haftalarda yeni sezon fragmanı ve tanıtım videosu ile ekranlarda olacağı ve en kısa zamanda da yayın hayatına kaldığı yerden devam edeceği belirtilmektedir. Ekim ayı içinde olmasa bile Kasım ayının ilk haftasına giriş ile birlikte EDHO dizisinin ekranlara geri dönüş yapacağını söyleyebiliriz. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ile ilgili merak ettiklerini ve dizi hakkında yaşanan son gelişmeleri de intenet sitemizden takip edebilir ve ayrıntılara ulaşabilirsiniz.