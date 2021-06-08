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EDHO ne zaman final yapacak? Eşkıya dizisi yeni sezonda devam edecek mi?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelecek. 5.sezondur devam eden dizinin son bölümünde yaşanan gelişmelerden dolayı final yapıp yapmayacağı merak konusu oldu. İlgiyle takip edilen dizinin yapım ekibinden final tarihleri ile ilgili açıklama geldi. Peki EDHO final mi yapacak? İşte EDHO yeni bölüm fragmanı ve final tarihleri…

08 Haziran 2021 Salı 20:32
EDHO ne zaman final yapacak? Eşkıya dizisi yeni sezonda devam edecek mi?
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ATV’de Salı akşamlar saat 20.00’de yayınlanan EDHO, bu akşam yeni bölümü ile izleyicilerle buluşacak. Diziyi yakından takip eden seyirciler ise EDHO’nun final yapıp yapmayacağını merak etti. Dizinin yapımcısı Raci Şaşmaz konu ile ilgili açıklamada bulundu. Peki EDHO final mi yapacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

EDHO ne zaman final yapacak?


EDHO’nun son bölümde Hızır Çakırbeyli bir savaş başlatmıştı. Seyirciler bu savaşın sonunda final olup olmayacağını merak etti. Dizinin yapımcısı Raci Şaşmaz yaptığı açıklamada diziye veda edileceğini duyurdu. Şaşmaz, 300.bölümle birlikte sembolik bir sezon finali yapılacağını açıkladı. Sembolik final kararı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmasa da 2025 senesine kaadar dizinin devam etmesi bekleniyor.

EDHO son bölümde neler oldu?

Hızır Çakırbeyli, başlattığı savaşta sevdiklerini teker teker kaybetmeye başladı. Gelini Didem’in ölümünün ardından Haşmet Façalı’yı da kaybeden Hızır Çakırbeyli, şartları daha da zorlaştırma kararı alır. Çakırbeyli kendi ailesine düşkün olduğu kadar Façalı’nın da ailesine düşkündür.  Cenazedeki bombalı saldırıyla en yakın dostu Hakan’ı kaybeden Behzat Façalı intikam yemini eder. Hızır Çakırbeyli ise Haşmet Façalı’yı kaybettiği gibi Behzat Façalı’yı da kaybedeceğini düşünerek endişelenir. Hızır Ali’yi öldürme planları yapan Rıdvan hastanede bir hamle yapar. Saldırıyı tahmin eden Alpaslan kurduğu oyunla Rıdvan’ın oğlunu tuzağa düşürür. Rıdvan oğlunu kurtarmak için her şeyi göze alır ve savaşa yeni bir ismi dahil eder.

EDHO 198. bölüm fragmanı


Son Güncelleme: 08.06.2021 20:32
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