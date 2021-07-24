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EDHO'da büyük gelişme! Meryem Çakırbeyli diziye geri mi dönüyor?

Yıllardır ATV’nin reyting rekorları kıran dizisi olarak ekranlara gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Dizinin Meryem Çakırbeyli’si olarak tanıdığımız Deniz Çakır yeni sezonda diziye tekrardan dönmeye hazırlanıyor. İşte detaylar…

24 Temmuz 2021 Cumartesi 15:16
EDHO'da büyük gelişme! Meryem Çakırbeyli diziye geri mi dönüyor?
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Geçtiğimiz sezonun en fazla izlenen dizilerinden EDHO, son sezonda birçok ayrılık yaşamıştı. Yaşanan ayrılıklardan sonra dizide kadın başrol açığı çıkınca, dizi için yeni bir kadın başrol aranmaya başladı.

EDHO’ya yeni kadın başrol!


Kısa zaman önce dizinin sevilen karakteri İlyas’ın diziye veda edeceği konuşulmuştu. Bu haberlerin doğruluk payıyla ilgili bir bilgi yer almazken diziyle ilgili yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Diziden son olarak Pelin Akil’in ayrılmasıyla birlikte kadın başrol açığı ortaya çıktı. Ortaya atılan iddialara göreyse dizinin en sevilen karakterlerinden Meryem Çakırbeyli EDHO’ya geri geliyor.

Diziden ölerek ayrılan Meryem Çakırbeyli’nin diziye nasıl döneceğiyse şimdiden merak konusu oldu.


Son Güncelleme: 24.07.2021 15:16
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Anahtar Kelimeler:
EdhoEdho Meryem çakırbeyli
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