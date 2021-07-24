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Efsane dizi Kurtlar Vadisi ekranlara geri dönüyor!

Milyonarca dizi severin heyecan ile ve özlem ile beklediği haber sonunda geldi. Hasret sona eriyor. Efsane dizi olan Kurtlar Vadisi yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Dizi ile ilgili bazı açıklamalarda bulunan oyuncu Necati Şaşmaz ise bakın bu konuda neler söyledi. Heyecan ile yeniden başlamasını bekleyen hayranları heyecan içinde bırakan bu güzel haber ise hem sosyal medyada hem de internet arama motorlarında en fazla konuşulan konulardan bir tanesi oldu ve gündeme bomba gibi düştü. Peki yeni yapım Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman yayınlanmaya başlayacak? İşte karşınızda bütün ayrıntıları..

24 Temmuz 2021 Cumartesi 14:37
Efsane dizi Kurtlar Vadisi ekranlara geri dönüyor!
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Hem aksiyon hem de macera sever dizi izleyicilerine bekledikleri müjdeli haber sonunda geldi. 2013 senesinde ekranlarda yayınlanmaya başlayan Kurtlar Vadisi dizisi yayın hayatı boyunca işlediği konular ve oyuncularının dizide sergilemiş oldukları performanslarından dolayı yediden yetmişe adeta bütün Türkiye ‘nin gönlünde birer taht kurmayı başarmıştı ve dizi daha sonrasında da final bölümü ile son kez izleyici karşısına geçerek ekranlarda ki yerine veda etmişti. Ancak Kutlar Vadisi dizisinin final bölümünün yayınlanmasına rağmen izleyici tarafından o kadar çok sevildi ki hala günümüzde bile dizinin etkileri devam etmektedir ve dizinin fanları da hala dizinin eski bölümlerini tıpkı ilk günkü gibi defalarca kez izlemeye devam etmektedirler. Şimdi de dizi ile ilgili çok bomba bir haber yapıldı.

Kurtlar Vadisi Kaos ekranlara geliyor!


Herkesin büyük bir heyecan içinde beklediği haberi dizide Polat karakterine hayat veren başrol oyuncusu olan Necati Şaşmaz verdi. Yakışıklı oyuncu dizi hakkında yapmış olduğu açıklamaları ile herkeste büyük bir sevince neden oldu. Türk televizyonu ve Türk dii tarihinde oldukça büyük bir yere sahip olan efsane dizi yeniden ekranlara gelmek için hazırlıklarına başladı. Oyuncu Necati Şaşmaz yeni bir proje olacağından söz etti. Dizide kaos yönetimi altında olan bir ideolojinin olduğunu ve bu yönetim ile de nasıl bir mücadele içinde olunacağına dair bir proje olacağından söz etti.

Necati Şaşmaz ‘dan Kurtlar Vadisi açıklaması geldi!

Yeni dizi Kurtlar Vadisi Kaos ‘un Myanmar ‘dan Afganistan ‘a, Makedonya ‘dan Amerika ‘ya kadar uzanacak olan bir hikaye örgüsünün olduğunu söyleyen Necati Şaşmaz bu açıklaması ile hayranlarında sevinç gözyaşlarına sebep oldu. Ancak yeni bir proje üzerinde de hala daha çalışıldığını belirtti. Yeni dizi Kurtlar Vadisi Kaos ‘un ise henüz hangi kanalda veya ne zaman başlayacağına dair ise net bir tarih belirlenmedi. Ancak verilen bu haber bile Kurtlar Vadisi fanlarının oldukça mutlu olmalarını sağladı.


Son Güncelleme: 24.07.2021 14:37
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