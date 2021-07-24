Ekranlara çıkmak için gün sayan Mevlana dizisinin oyuncu kadrosu dudak ısırttı!

Son olarak Hekimoğlu dizisinde Doktor Ateş karakteri ile karşımıza çıkan Timuçin Esen ekranlara geri dönüyor. Başarılı oyuncu şimdi de Mevlana dizisinde oynayacak. İşine oldukça değer veren oyuncu yeni dizisi için hazırlıklara başladı bile. Konya’da çekilecek dizi için oraya giden Esen, platoyu gezerek çalışma yerlerini inceledi.

Mevlana dizisi yakında!

Mevlana dizisinde kimler yer alacak?

Şuan için bölümlük anlaşma yapan dizi Konya’da çekilecek. Dizi için tüm ayrıntılar düşünülüyor. Özellikle de kostümlere verilen önem oldukça fazla. Bu dizinin hedeflediği konu ise izleyicileri İç Anadolu’nun eski güzelliklerine götürmek.

Başrolünü Timuçin Esen’in üstleneceği Mevlana adlı dizide Ahu Türkpençe, Kaan Yıldırım, Devrim Özkan, Ahmet Mümtaz Taylan, Baki Davrak, Burç Kümbetlioğlu, Gizem Yılmaz, Levent Can, Haluk Piyes, İlker Aksum, Musa Evren, Burak Can, Yusuf Çim, Mert Turak, Ushan Çakır yer alıyor.