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Ekranlara çıkmak için gün sayan Mevlana dizisinin oyuncu kadrosu dudak ısırttı!

İzleyici karşısına çıkmak için gün sayan Mevlana dizisinde yer alacak önemli isimlerden biri son olarak Hekimoğlu dizisinde yer alan Timuçin Esen olacak. Dizi oldukça merak edilirken oyuncu kadrosu da heyecanlandırmaya başladı. Peki dizide kimler yer alacak? İşte detaylar...

24 Temmuz 2021 Cumartesi 15:13
Ekranlara çıkmak için gün sayan Mevlana dizisinin oyuncu kadrosu dudak ısırttı!
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Son olarak Hekimoğlu dizisinde Doktor Ateş karakteri ile karşımıza çıkan Timuçin Esen ekranlara geri dönüyor. Başarılı oyuncu şimdi de Mevlana dizisinde oynayacak. İşine oldukça değer veren oyuncu yeni dizisi için hazırlıklara başladı bile. Konya’da çekilecek dizi için oraya giden Esen, platoyu gezerek çalışma yerlerini inceledi.

Mevlana dizisi yakında!


Şuan için  bölümlük anlaşma yapan dizi Konya’da çekilecek. Dizi için tüm ayrıntılar düşünülüyor. Özellikle de kostümlere verilen önem oldukça fazla. Bu dizinin hedeflediği konu ise izleyicileri İç Anadolu’nun eski güzelliklerine götürmek.

Mevlana dizisinde kimler yer alacak?

Başrolünü Timuçin Esen’in üstleneceği Mevlana adlı dizide Ahu Türkpençe, Kaan Yıldırım, Devrim Özkan, Ahmet Mümtaz Taylan, Baki Davrak, Burç Kümbetlioğlu, Gizem Yılmaz, Levent Can, Haluk Piyes, İlker Aksum, Musa Evren, Burak Can, Yusuf Çim, Mert Turak, Ushan Çakır yer alıyor.


Son Güncelleme: 24.07.2021 15:13
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Anahtar Kelimeler:
DiziMevlanaTimuçinEsen
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