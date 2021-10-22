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El Kızı dizisinin konusu nedir? El Kızı dizisi oyuncu kadrosu

FOX TV'nin yeni dizisi El Kızı'nın konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki, El Kızı dizisi konusu ne? El kızı dizisinin oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor? İşte diziye dair merak edilen tüm soruların yanıtı...

22 Ekim 2021 Cuma 13:54
El Kızı dizisinin konusu nedir? El Kızı dizisi oyuncu kadrosu
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FOX TV ekranlarında başlayacak olan yeni dizi El Kızı'nın oyuncu kadrosu ve konusu birçok kişi tarafından merak ediliyor. İşte merakla beklenen yeni dizi El Kızı'na dair tüm detaylar...

El Kızı dizisinin konusu

"Gemi su almaya başladığı gün, ilk "El kızı"nı attılar aşağı.."

Biz çok mutlu bir aile idik. Annem babamın gözbebeğiydi. Babaannemin gelini değil kızı gibiydi. Tüm sülalenin bir tanesiydi. Sonra birgün babam başka bir kadına aşık oldu. Doğurduğu çocuğa dek onların, annem ise elin kızı oldu aniden. Gemi su almaya başladığı gün öncelikle annemi attılar gemiden.

Kız çocukları annesinin kaderini yaşarmış. Ama bilmedikleri bir şey var. Ben kaderimi annemden aldığım gibi kanımı da babamdan almışım. Yani, annemin yaptığı gibi kendime kıymam.

Ne diyor türkü? "Duvarda elek mi olur? El kızı melek mi olur?"

Eee mademki El Kızı"yız, türkülere konu olmuş namımız, hakkını vermemiz gerekiyor.

Ben şimdi o beni attıkları gemiyi cayır cayır yakmaz mıyım?"

El Kızı dizisi oyuncu kadrosu

- Sevda Erginci

- Fikret Kuşkan


- Perihan Savaş

- İsmail Ege Şaşmaz

- Münir Can Cindoruk

- Sedef Avcı

- Toprak Sağlam

- Fırat Doğruloğlu

- Çağla Şimşek

- Sinan Arslan

- Pelinsu Çileli

- Macit Koper


Son Güncelleme: 22.10.2021 13:54
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