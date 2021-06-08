Emanet İkbal diziden ayrılacak mı? Gülay Özdem Emanet dizisinden ayrılcak mı?

Emanet dizisi sezon finali yapsa da halen gündemden düşmüyor. Dizinin İkbal’i Gülay Özdem’in diziden ayrılacağı iddialarının doğru olup olmadığı bugünün en çok araştırılan konularından oldu.

Emanet dizisi İkbal ölüyor mu?

Dizide, Zuhal ile İkbal arasında yaşanan tartışmada üst kattan aşağı düşen İkbal ölerek yaptıklarının bedelini ödedi. İkbal karakterinin senaryodan dolayı diziden çıktığı açıklandı.

Gülay Özdem kim?

15 Mayıs 1978 İstanbul doğumlu olan Özdem, Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde okurken, okulu bırakarak spikerlik eğitimleri almaya başlamıştır. Eğitimini tamamlayan Özdem, Star Fm, Radyo Spor, Radyo Pink, Radyo-Mega gibi radyo kanallarında spikerlik yapmış sonrasında ATV ile TV 8’de yarışma programları sunmuştur.

Kanal 24’te ekranlara gelen “Sesler Yüzler Mekanlar” isimli programı da sunan Özdem, NTV’de Gece Bülteni’ni sunmaya başladıktan sonra oyunculuk üzerine eğitim almaya başlamıştır. Eğitimleri bittikten sonra ilk defa 2018’de “Çakallarla Dans 5” isimli filmde oynayan Özdem, en son Emanet isimli dizide İkbal karakterini canlandırmıştır.