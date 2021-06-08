İstanbul 25°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
1447
ALTIN
521.264
DOLAR
8.5739
STERLİN
12.1558
EURO
10.4528
Deniz Seki nasıl zayıfladı? Deniz Seki bikinili fotoğrafı ile sosyal medyayı salladı!
Son Dakika
Deniz Seki nasıl zayıfladı? Deniz...
Denizli'de kızını silahla vuran baba tutuklandı
Denizli'de kızını silahla vuran baba...
FaceTime'dan yeni güncelleme! Android ve web desteği geliyor!
Son Dakika
FaceTime'dan yeni güncelleme! Android ve...
Kara mantar salgınından ölenlerin sayısı 370’e yükseldi
Kara mantar salgınından ölenlerin sayısı...

Emanet İkbal diziden ayrılacak mı? Gülay Özdem Emanet dizisinden ayrılcak mı?

Kanal 7’nin sevilen dizisi Emanet sezon finali yapmasına rağmen halen gündemde yer alıyor. Emanet dizisinin yeni sezonu için planlar yapılırken, İkbal karakterinin diziye veda edeceği de konuşulmaya başlandı. Peki, Emanet İkbal diziden ayrılacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı…

08 Haziran 2021 Salı 21:57
Emanet İkbal diziden ayrılacak mı? Gülay Özdem Emanet dizisinden ayrılcak mı?
Takip Et:

Emanet dizisi sezon finali yapsa da halen gündemden düşmüyor. Dizinin İkbal’i Gülay Özdem’in diziden ayrılacağı iddialarının doğru olup olmadığı bugünün en çok araştırılan konularından oldu.

Emanet dizisi İkbal ölüyor mu?

Dizide, Zuhal ile İkbal arasında yaşanan tartışmada üst kattan aşağı düşen İkbal ölerek yaptıklarının bedelini ödedi. İkbal karakterinin senaryodan dolayı diziden çıktığı açıklandı.


Gülay Özdem kim?

15 Mayıs 1978 İstanbul doğumlu olan Özdem, Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde okurken, okulu bırakarak spikerlik eğitimleri almaya başlamıştır. Eğitimini tamamlayan Özdem, Star Fm, Radyo Spor, Radyo Pink, Radyo-Mega gibi radyo kanallarında spikerlik yapmış sonrasında ATV ile TV 8’de yarışma programları sunmuştur.

Kanal 24’te ekranlara gelen “Sesler Yüzler Mekanlar” isimli programı da sunan Özdem, NTV’de Gece Bülteni’ni sunmaya başladıktan sonra oyunculuk üzerine eğitim almaya başlamıştır. Eğitimleri bittikten sonra ilk defa 2018’de “Çakallarla Dans 5” isimli filmde oynayan Özdem, en son Emanet isimli dizide İkbal karakterini canlandırmıştır.


Son Güncelleme: 08.06.2021 21:57
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Emanet Dizisi Ikbal KimEmanet Dizisi Ikbal Diziden Ayrıldı Mı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sen Çal Kapımı yeni sezon 1. bölüm fragmanı
Sen Çal Kapımı yeni sezon 1. bölüm fragmanı
Seksenler yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı
Seksenler yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı
Çukur'un final bölümünde skandal sahne hatası!
Çukur'un final bölümünde skandal sahne hatası!
ATV Evlilik Sözleşmesi başrol oyuncuları belli oldu
ATV Evlilik Sözleşmesi başrol oyuncuları belli oldu
Lucifer 6. sezon ne zaman yayınlanacak? Lucifer bu yıl final mi yapacak? Lucifer yeni sezon konusu ve oyuncuları
Lucifer 6. sezon ne zaman yayınlanacak? Lucifer bu yıl final mi yapacak? Lucifer yeni sezon konusu ve oyuncuları
Buse Narcı kimdir, nerede doğmuştur? Buse Narcı evli mi? Buse Narcı kaç yaşında?
Buse Narcı kimdir, nerede doğmuştur? Buse Narcı evli mi? Buse Narcı kaç yaşında?

Popüler Haberler

Çeşme Alaçatı icradan satılık dubleks mesken
Sedat Peker'in hangi tweetlerine erişim engeli geldi?
Masterchef Türkiye yayına ne zaman başlıyor? Masterchef 2021 1. bölüm fragmanı yayınlandı
1 Bitcoin kaç dolar? 9 Haziran Ethereum ve Dogecoin ne kadar oldu?
Şehit Jandarma Astsubay Egemen Öztürk nereli, kaç yaşında, evli mi?
2021 Karneler ne zaman verilecek? Okulların kapanacağı ve yaz tatili tarihi belli oldu mu?
Samsung Galaxy A72 özellikleri ve satış fiyatı
Hafta içi BİM, A101, ŞOK, Migros ne zaman, saat kaçta kapanıyor?
Esra Erol'da Ayşe Baş kimdir?
2021 Pandemi destek başvurusu devam ediyor mu? 1100 TL pandemi yardım başvuru işlemi ve e-devlet sorgulama işlemleri
Seksenler yeni sezon ne zaman başlayacak? Trt 1 Seksenler yeni sezon tarihi
Son Yaz Canan öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Funda Eryiğit diziden neden ayrılıyor?
GTA E3 başladı mı? GTA E3 ne zaman hangi tarihte yapılacak?
Kamufle kimdir, gerçek adı nedir? Kamufle kaç yaşında?
Şeyma Subaşı SYMS kripto para nedir? Şeyma Subaşı kimdir?
ATV Kuruluş Osman sezon finali ne zaman? Kuruluş Osman yeni sezonda devam edecek mi?
MEB İl içi atama takvimi belli oldu mu? 2021 MEB MEBBİS il içi tayin başvuru ekranı
İpek Türktan Kaynak kimdir? Kaç yaşındadır? İpek Türktan Kaynak hangi yapımlarda rol aldı?
Fox Şef Akademi başvuru nasıl yapılır?
Başkent Gaz borsada ne zaman işlem görecek? Başkent Gaz hisseleri işlem görmeye başladı mı?
Akrep dizisi final mi yapıyor? Star Tv Akrep dizisinden final kararı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.