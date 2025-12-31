DOLAR
Ersoy: Türkiye'nin Somut Olmayan Kültürel Mirası 32 Unsura Ulaştı

Bakan Ersoy, Türkiye'nin UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listesinde 32 unsurla ikinci sırada olduğunu ve 7 bin 36 sanatçının taşıyıcı olarak kayıtlı bulunduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 17:14
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 17:14
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde Türkiye'ye kayıtlı unsur sayısının 32ye ulaştığını kaydederek, bu başarının esas dayanağının insan unsuru olduğunu vurguladı.

Ziyaret ve değerlendirmeler

Bakan Ersoy, somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı ebru sanatçısı Duygu Orakın sanat merkezini ziyaret etti. Ziyarette somut olmayan kültürel mirasın korunması, ustalık geleneğinin sürdürülmesi ve mirasın genç kuşaklara aktarılmasına yönelik çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ersoy, Türkiye'nin UNESCO listesindeki 32 unsur ile sözleşmeye taraf ülkeler arasında ikinci sırada yer aldığını belirtti ve bu başarının kültürel mirası icra eden ustalar ve sanatçılar sayesinde mümkün olduğunu ifade etti. Bakan, "insan unsurunun somut olmayan kültürel mirasın temel taşı" olduğuna dikkat çekti.

Taşıyıcı kartıyla destek

Somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı kartı uygulamasına ilişkin bilgi veren Ersoy, bu kapsamda 7 bin 36 sanatçının kültürel miras taşıyıcısı olarak kayıtlı olduğunu bildirdi. Bu destek mekanizmasının mirasın görünür kılınması ve sürdürülebilirliği açısından önem taşıdığını söyledi.

Yaşayan İnsan Hazineleri Envanteri

Ersoy, ustalık düzeyindeki temsilcilerin yer aldığı Yaşayan İnsan Hazineleri Ulusal Envanterine de değinerek, söz konusu envanterde Türkiye genelinde 100 kültürel miras taşıyıcısı ile 2 kurumun yer aldığını aktardı. Haberin başlığında belirtildiği üzere envanterde toplam 102 miras taşıyıcısının yer aldığı vurgulandı.

Bakan, Yaşayan İnsan Hazineleri sisteminin kuşaktan kuşağa aktarılan bilgi ve becerilerin korunması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Yaşayan Miras Okulu ve eğitim vurgusu

Somut olmayan kültürel mirasın aktarımında eğitimin önemine işaret eden Ersoy, geçtiğimiz günlerde 15 Temmuz Demokrasi Müzesinde açılan Yaşayan Miras Okulunu hatırlattı. Bu okulun geleneksel sanatlar ve zanaatların deneyimlenerek öğretilmesini amaçladığını, pilot uygulamanın ardından projenin başta etnografya müzeleri olmak üzere Bakanlığa bağlı birçok mekâna yayılacağını söyledi.

Ersoy, özellikle çocukların küçük yaşta bu sanatlara erken dönemde tanışmasının önemine dikkat çekerek, "Bu işler deneyimlemeden anlaşılmıyor. Çok zor zanaatlar ama aynı zamanda insanı ruhen de rahatlatan bir tarafı var" ifadelerini kullandı.

Ebru ve ustalığın değeri

Ziyarette ebru sanatı hakkında bilgi alan Bakan Ersoy, iyi bir zanaatkar olmanın uzun yıllar süren emek gerektirdiğini belirterek, özellikle ebru sanatında ustalaşmanın yaklaşık beş yılı bulduğunu söyledi. Bu sanatların yalnızca üretim değil, aynı zamanda zihinsel ve ruhsal sakinlik sağladığını vurguladı.

Bakanlık olarak yaşayan mirasın korunması, görünür kılınması ve gelecek kuşaklara aktarılması için çalışmaların artarak süreceğini dile getiren Ersoy, kültürel miras taşıyıcılarının bu sürecin temel unsuru olduğunu bir kez daha hatırlattı.

