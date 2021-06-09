Esra Erol'da Ayşe Baş kimdir?

ATV ekranlarında yayınlanan ve Türkiye’de milyonlarca kişinin takip ettiği sabah programlarından birisi olan Esra Erol’da haftanın ikinci bölümü de izleyenleri ekranlara kilitledi. Reyting rekortmeni programda hangi konuların konuşulacağı oldukça büyük bir merak konusuydu. Önceki bölümde ilk konuk olan Neşe Baş, anlattıkları ile programda bulunanlarda ve ekranlardaki izleyenlerde soğuk duş etkisi yaratmıştı. Bu bölümde ise Ayşe Baş anlattıklarıyla Esra Erol’a damgasını vurmuştu. Milyonlarca kişiyi şok eden Ayşe Baş’ın kim olduğu sorusu arama motorlarına en çok yazılan konulardan birisi oldu.

Programa ilk konuk olarak katılan Ayşe Baş, eşi Bayram Baş ile 16 yıllık evli olduklarını ve özürlü bir çocukları olması nedeniyle Nevşehir’in merkezinde yaşamak durumunda kaldıklarını söyledi.

Ayşe Baş’ın hayatı hakkında henüz yeterli bir bilgiye ulaşılamadı. İlerleyen günlerde bu bilgilerin ortaya çıkması bekleniyor.