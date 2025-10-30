Eşref Rüya'da Kriz: Çağatay Ulusoy Ayrılığı ve Final İddiaları

Eşref Rüya setinde senaryo krizi iddiası

Çarşamba akşamlarının reyting zirvesindeki yapım Eşref Rüya hakkında magazin kulislerinde çarpıcı iddialar gündeme geldi. Söylentilere göre başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy, hayat verdiği Eşref Tek karakterinin son bölümlerdeki yön değişikliğinden rahatsız oldu ve yapım ekibiyle görüşme yaptı.

Anlaşmazlık krizi yaşandı

Kulis ve bazı haber kaynaklarının aktardığına göre, krizin kaynağını senaryodaki değişiklikler oluşturuyor. İddialara göre Ulusoy, karakterin derinliğinin azaldığını ve motivasyonunun değiştiğini belirterek itiraz etti; taraflar arasında yaşanan fikir ayrılığı set ortamında tansiyonu yükseltti.

Bu tartışmanın ardından oyuncunun projeden ayrılma talebini ilettiği konuşuluyor. Ancak ne yapım şirketinden ne de Çağatay Ulusoy cephesinden henüz resmi bir doğrulama gelmedi.

Çağatay Ulusoy 'dört bölüm' sonra veda mı ediyor?

Magazin çevrelerinde ve sosyal medyada hızla yayılan bir diğer iddia ise zamanlama ile ilgili. Söylentilere göre Ulusoy'un sözleşme ve set takvimi göz önünde bulundurulduğunda, dört bölüm sonra projeye veda edeceği ileri sürülüyor. Bu ihtimal, dizinin sadık izleyicileri arasında endişe yarattı.

Final tartışmaları: Erken final gündemde mi?

Başrolün ayrılığı doğal olarak "Eşref Rüya final mi yapacak?" sorusunu gündeme getirdi. Dizi, aldığı yüksek reytingler sayesinde kanalın en başarılı işlerinden biri olarak öne çıkıyor; bu nedenle yayından kaldırılması beklenmiyor. Ancak kulislerde, üretici ekibin başrol ayrılığı halinde diziyi planlanan sezon finalinden daha erken bitirme, yani erken final seçeneğini değerlendirdiği konuşuluyor. Şu aşamada kesin bir karar yok.

Eşref Tek karakterinin akıbeti

Başrol karakteri Eşref Tek'in geleceği en çok merak edilen konu başlığı oldu. Senaryo ekibinin, oyuncunun ayrılığı kesinleşirse karaktere nasıl veda ettireceği tartışılıyor. Ortaya atılan en güçlü söylenti, Eşref Tek'in hikayeden dramatik bir şekilde çıkarılacağı; bazı iddialar ise karakterin ilerleyen bölümlerde senaryo gereği hayatını kaybedeceğini öne sürüyor.

Tüm gözler şimdi yapım şirketinin ve Çağatay Ulusoy'un yapacağı resmi açıklamaya çevrildi. Yaşanacak gelişmeler, reyting rekortmeni dizinin kaderini belirleyecek.