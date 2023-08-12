  1. Anasayfa

  2. Medya

  3. Fatih Portakal'dan hayranlarına önemli duyuru! O tarihte ekranlara geri dönüyor..

Fatih Portakal'dan hayranlarına önemli duyuru! O tarihte ekranlara geri dönüyor..

Yayınlanma:
Fatih Portakal'dan hayranlarına önemli duyuru! O tarihte ekranlara geri dönüyor..
Yeni yayın döneminde hangi kanalda olacağı merak edilen gazeteci Fatih Portakal, SZC TV ile bir dönem daha imza attığını duyurdu.

Yeni yayın dönemi için hangi kanallarla çalışacağını merak eden gazeteci Fatih Portakal, geçtiğimiz günlerde kaynağını belirtmeden anlaşma imzaladığını belirten bir yazı yazmıştı. Sosyal medya hesaplarından yeni bir paylaşım yapan Portakal, Sözcü TV'deki görev süresini uzatmak için anlaştığını açıkladı.

Fatih Portakal, yeni yayın döneminde yeniden ekranlarda olacağını duyurduğu açıklamasını Twitter hesabı üzerinden paylaştı. Portakal, açıklamasında şunları kaydetti:

Fatih Portakal'dan hayranlarına önemli duyuru!

"Dün sosyal medya hesabında fotoğraf karesi paylaştım. Sözleşme imzaladım. Sözcü TV işe yeniden anlaştım. Alişer Bey ile görüştük ve anlaşmaya vardık. Bütün sezon onlarla birlikteydim. 11 Eylül'de başlayıp 14 Haziran 2024'e kadar sizlerle birlikte olacağız. Sizlere de haber vereyim dedim. Kimseye söz verme. 11 Eylül'de Sözcü TV'de ana haber için bize katılın."

Medya
Asıl Yalı Çapkını meğer onlar olacakmış! Rolü Afra ile Mert'e kaptırmışlar
Asıl Yalı Çapkını meğer onlar olacakmış! Rolü Afra ile Mert'e kaptırmışlar
Show TV'nin dev kadrolu dizisinin fişi çekildi! İzleyiciler hayal kırıklığına uğrayacak
Show TV'nin dev kadrolu dizisinin fişi çekildi! İzleyiciler hayal kırıklığına uğrayacak
Kenan İmirzalıoğlu yıllar sonra ekrana dönüyor! Yeni dizisiyle herkesi şaşkına çevirecek
Kenan İmirzalıoğlu yıllar sonra ekrana dönüyor! Yeni dizisiyle herkesi şaşkına çevirecek
Yalı Çapkını dizisinde reytingleri hoplatacak başrol değişikliği! Biri gidiyor biri geliyor
Yalı Çapkını dizisinde reytingleri hoplatacak başrol değişikliği! Biri gidiyor biri geliyor
Alparslan Büyük Selçuklu dizisi yeni başrolüyle geliyor: Barış Arduç'un yerini o dolduracak
Alparslan Büyük Selçuklu dizisi yeni başrolüyle geliyor: Barış Arduç'un yerini o dolduracak
Çok konuşulan dizide kötü son! Kanal fişini çekti: Yeni bölüm bekleyenlere büyük şok
Çok konuşulan dizide kötü son! Kanal fişini çekti: Yeni bölüm bekleyenlere büyük şok
Arka Sokaklar dizisinde büyük olay! Aylardır ekranda yoktu: İzleyiciler neye uğradığını şaşıracak
Arka Sokaklar dizisinde büyük olay! Aylardır ekranda yoktu: İzleyiciler neye uğradığını şaşıracak