Fatih Portakal'dan hayranlarına önemli duyuru! O tarihte ekranlara geri dönüyor..

Yeni yayın dönemi için hangi kanallarla çalışacağını merak eden gazeteci Fatih Portakal, geçtiğimiz günlerde kaynağını belirtmeden anlaşma imzaladığını belirten bir yazı yazmıştı. Sosyal medya hesaplarından yeni bir paylaşım yapan Portakal, Sözcü TV'deki görev süresini uzatmak için anlaştığını açıkladı.

Fatih Portakal, yeni yayın döneminde yeniden ekranlarda olacağını duyurduğu açıklamasını Twitter hesabı üzerinden paylaştı. Portakal, açıklamasında şunları kaydetti:





"Dün sosyal medya hesabında fotoğraf karesi paylaştım. Sözleşme imzaladım. Sözcü TV işe yeniden anlaştım. Alişer Bey ile görüştük ve anlaşmaya vardık. Bütün sezon onlarla birlikteydim. 11 Eylül'de başlayıp 14 Haziran 2024'e kadar sizlerle birlikte olacağız. Sizlere de haber vereyim dedim. Kimseye söz verme. 11 Eylül'de Sözcü TV'de ana haber için bize katılın."