Fatih Portakal'ın yeni adresi belli oldu! Dış sesi azarlamıştı: Ters köşe yaptı

Fatih Portakal, Sözcü TV'deki görevine ara verdiğini duyurmasının ardından yeni bir platformda seyircilerle buluşmaya başladı. Fatih Portakal, gazetecilik kariyerine sosyal medya üzerinden devam etti ve kendi YouTube kanalını kurarak yayınlar yapmaya başladı.



FATİH PORTAKAL YENİ ADRESİNİ DUYURDU





Fox TV'den ayrıldıktan sonra YouTube kanalında gazeteciliğe devam eden Fatih Portakal, son dönemde dikkat çeken isimler arasında yer aldı. Seçim döneminde Yılmaz Özdil'in Sözcü grubundan istifa etmesiyle birlikte, Fatih Portakal Sözcü TV ile anlaşma sağladı ve bir süredir televizyon ekranlarında yer aldı. Ancak, yaz tatili için ara verdiği biliniyor ve Eylül ayında yeniden yayın hayatına başlayıp başlamayacağı henüz net değil.

Fatih Portakal, yeni adresinde yayınlara başladı ve bu durumu şu sözlerle duyurdu: "Birileri mutlaka özlemiştir, özlemeyenler izlemeyebilir. Sabah 11'de yeni YouTube mekanımda yayınım başlıyor. Duyanlar duymayanlara söylesin." Portakal, YouTube yayınlarında gündemi değerlendirecek, konuşacak ve izleyicilerin yorumlarına da yer vereceği "Sözün Özü" adlı programıyla seyircileriyle buluşacak.

Fatih Portakal'ın yeni platformda seyircilerle buluşması, onun gazetecilik kariyerine olan ilgisini ve takipçilerine olan bağını sürdürdüğünü göstermektedir. YouTube kanalı üzerinden yayın yaparak, izleyicilerine güncel konuları değerlendirme fırsatı sunacak ve interaktif bir iletişim kurmayı hedefleyecektir.