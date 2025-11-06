Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Resmi Açıklama Geldi

Türkiye'nin sevilen sanatçısı Fatih Ürek ile ilgili kaygılar, sosyal medyada yayılan iddiaların ardından tırmandı. Yaklaşık 3 haftadır hastanede tedavi altında olan Ürek hakkında dolaşıma giren "öldü mü, yaşıyor mu?" sorularına ilişkin resmi bilgi 05 Kasım 2025 (bugün) akşamüstü ulaştı.

"Öldü mü, yaşıyor mu?" iddiaları neydi?

Sosyal medya ve bazı mecralarda hızla yayılan iddialar, sanatçının sevenleri ve sanat camiasında paniğe yol açtı. Sürecin her günü binlerce kişi tarafından takip edilirken, söylenti ve spekülasyonlar endişeyi artırdı.

Avukatından son sağlık bilgisi

Ürek'in avukatı Volkan Alkılıç, yaptığı yazılı açıklamada sanatçının sağlık durumunun şu an için 'stabil' olduğunu bildirdi. Alkılıç, Ürek’in doktorların önerdiği tedavi sürecine harfiyen uyduğunu ve tedavinin planlandığı şekilde ilerlediğini aktardı.

Ayrıca Avukat Alkılıç, son günlerde artan bilgi kirliliğine dikkat çekerek, sağlık durumuna ilişkin doğru ve güncel bilgilerin yalnızca yetkili kaynaklardan alınması gerektiğini vurguladı. Açıklamada, hastane yetkilileri ve Ürek’in menajeri Mert Siliv dışında kimsenin sanatçının sağlık durumuna ilişkin beyan vermeye yetkili olmadığı belirtildi.

Gelişmelerle ilgili yeni resmi açıklamalar geldiğinde kamuoyu bilgilendirilecektir; takipçiler ve basın organları için doğrulanmamış bilgilerin paylaşılmaması öneriliyor.