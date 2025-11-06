Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

Avukat Volkan Alkılıç, 3 haftadır hastanede tedavi gören Fatih Ürek'in 05 Kasım 2025 akşamüstü yapılan açıklamaya göre sağlık durumunun 'stabil' olduğunu bildirdi.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 13:12
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 13:12
Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Resmi Açıklama Geldi

Türkiye'nin sevilen sanatçısı Fatih Ürek ile ilgili kaygılar, sosyal medyada yayılan iddiaların ardından tırmandı. Yaklaşık 3 haftadır hastanede tedavi altında olan Ürek hakkında dolaşıma giren "öldü mü, yaşıyor mu?" sorularına ilişkin resmi bilgi 05 Kasım 2025 (bugün) akşamüstü ulaştı.

"Öldü mü, yaşıyor mu?" iddiaları neydi?

Sosyal medya ve bazı mecralarda hızla yayılan iddialar, sanatçının sevenleri ve sanat camiasında paniğe yol açtı. Sürecin her günü binlerce kişi tarafından takip edilirken, söylenti ve spekülasyonlar endişeyi artırdı.

Avukatından son sağlık bilgisi

Ürek'in avukatı Volkan Alkılıç, yaptığı yazılı açıklamada sanatçının sağlık durumunun şu an için 'stabil' olduğunu bildirdi. Alkılıç, Ürek’in doktorların önerdiği tedavi sürecine harfiyen uyduğunu ve tedavinin planlandığı şekilde ilerlediğini aktardı.

Ayrıca Avukat Alkılıç, son günlerde artan bilgi kirliliğine dikkat çekerek, sağlık durumuna ilişkin doğru ve güncel bilgilerin yalnızca yetkili kaynaklardan alınması gerektiğini vurguladı. Açıklamada, hastane yetkilileri ve Ürek’in menajeri Mert Siliv dışında kimsenin sanatçının sağlık durumuna ilişkin beyan vermeye yetkili olmadığı belirtildi.

Gelişmelerle ilgili yeni resmi açıklamalar geldiğinde kamuoyu bilgilendirilecektir; takipçiler ve basın organları için doğrulanmamış bilgilerin paylaşılmaması öneriliyor.

İLGİLİ HABERLER

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)
2
Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00
3
5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?
4
Eşref Rüya'da Kriz: Çağatay Ulusoy Ayrılığı ve Final İddiaları
5
Veliaht 8. Bölüm: Timur, Muharrem Kaptan'ın Ölümünün Peşinde
6
Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor
7
Kuruluş Osman'a Yeni Kötü Adam: Moğol Komutanı Dahil Oluyor!

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu