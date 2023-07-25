Finaliyle gözyaşlarına boğan Yargı dizinde flaş gelişme! 3. sezon için beklenmeyen karar

Merakla beklenen Yargı dizisi, uzun bir aranın ardından 3. Sezonu ile izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ay Yapım'ın başarılı yapımı, Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in muhteşem performanslarıyla dikkat çeken bu dizi, pazar günleri Kanal D ekranlarında ekran başında heyecanla bekleniyor.



ÜÇÜNCÜ SEZON TARİHİ BELLİ OLDU





Senaryosu Sema Ergenekon tarafından kaleme alınan ve Ali Bilgin'in yönetmenliğini üstlendiği Yargı dizisi, İstanbul'un büyüleyici atmosferinde çekimlerini gerçekleştiriyor. Dram ve suç türündeki etkileyici hikayesiyle izleyicilerin beğenisini kazanan dizi, 2. Sezonuyla büyük başarı elde etmiş ve pek çok ödüle layık görülmüştü.

Yoğun ilgi ve beğeninin ardından yapımcılar tarafından 3. Sezon için onay verilerek devam kararı alınan Yargı dizisi, Eylül 2023'te izleyicilerle buluşacak. Hem sürükleyici hikayesi hem de başarılı oyuncu kadrosuyla büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Yargı'nın yeni sezonu, 19 Eylül 2021 tarihinden itibaren başlayacak olan devam niteliğinde olacak.

Dizi severler, Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in muhteşem performanslarına tanıklık etmek için sabırsızlıkla 3. Sezonun başlama tarihini bekliyorlar. Heyecan dolu sahneleriyle ekrana kilitlenecekleri günü iple çeken izleyiciler, Yargı dizisinin 3. Sezonunda da aynı başarıyı görmeyi umuyorlar.

Büyüleyici sahnelerin İstanbul'un yanı sıra Ayvalık ilçesinde de çekildiği dizi, gerçekçi atmosferiyle de izleyicilerin beğenisini kazanmıştır. 3. Sezonun kesin başlama tarihi olarak Eylül 2023'ün 3. haftası belirlenmiş olup, dizi severler için heyecan verici günler yaklaşmaktadır.