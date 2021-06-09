Fox Şef Akademi başvuru nasıl yapılır?

Fox TV, başarılı yarışma programlarına bir yenisini eklemeye hazırlanıyor. Yakında yayınlanacak olan Şef Akademi’nin ilk tanıtım videosu yayınlandı. Yeni yarışma programı 14 Haziran 2021 Pazartesi gününde Fox TV’de yayın hayatına başlayacak. Programın tanıtılmasının sonrasında başvuruların nasıl olacağı merak edilmeye başlandı.

Sunuculuğunu Öykü Serter’in yapacağı programın jürilerini ise Ali Ronay, Ayhan Sicimoğlu ve Arda Türkmen oluşturacak. Yarışmaya katılmak isteyen adayların öncelikle Fox TV’nin resmi intenet sitesindeki formu doldurması gerekiyor. Formun içerisinde yer alan katılım koşulları ve gizlilik politikası bölümlerinin de onaylanmasıyla beraber gönder tuşuna basılıyor. Böylelikle başvuru yapma süreci tamamlanmış oluyor. Başvuru formunda yer alan bazı sorular ise şu şekilde:

- Daha önce bir televizyon programında yer aldınız mı? Evetse ne zaman ve hangi program?

- Sabıka kaydınız bulunuyor mu?

- Fobileriniz var mı?

- Profesyonel olarak gastronomi alanında çalıştınız mı?

- Hangi tür yemekler favorinizdir?

- Hayvanlarla ilişkiniz nasıl?