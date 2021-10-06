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Fox TV El Kızı dizisi konusu nedir? Fox TV El Kızı dizisi tanıtım fragmanı yayınlandı

Fox TV’de yakında yayınlanmaya başlayacak olan El Kızı dizisinin tanıtım fragmanı yayınlandı. Böylelikle dizinin konusu belli oldu. Peki Fox TV El Kızı dizisi konusu nedir? İşte dizi hakkında merak edilenler...

06 Ekim 2021 Çarşamba 11:06
Fox TV El Kızı dizisi konusu nedir? Fox TV El Kızı dizisi tanıtım fragmanı yayınlandı
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Fox TV’nin yakında ekranlarına taşıyacağı El Kızı dizisinin merakla beklenen tanıtım fragmanı yayınlandı. Seyirciler tanıtım fragmanından oldukça memnun kaldı ve El Kızı dizisinin konusunu arama motorları üzerinden araştırmaya başladı. Dizinin tanıtım fragmanının yayınlanmasıyla birlikte konusu da netlik kazandı. Peki Fox TV El Kızı dizisi konusu nedir?

Fox TV El Kızı Dizisi Konusu Nedir?


Dram dizisi olarak Fox TV ekranlarında olan El Kızı dizisi Resul adındaki bir baba ile onun Ezo ismindeki küçük kızının duygusal hikayesini anlatacak. Ezo üzerine yoğunlaşacak hikayenin izleyecilerin kalbine dokunması bekleniyor.

Tanıtım fragmanıyla dizide beklentiler iyice yükselirken El Kızı’nın ne zaman yayınlanacağı en çok merak edilen konular arasında bulunuyor. Fox TV’nin El Kızı dizisini Ekim ayı içerisinde izleyenlerle buluşturacağı tahmin ediliyor. Dizinin başrollerinde Sevda Erginci ve İsmail Ege Şaşmaz yer alacak.


Son Güncelleme: 06.10.2021 11:06
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FOX TVDiziEl KızıEl Kızı Dizisi Tanıtım Fragmanı
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