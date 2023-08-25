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FOX TV iki yıldız isimle yeni sezonu sallayacak! Rakiplerine reyting yüzü göstermeyecek

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FOX TV iki yıldız isimle yeni sezonu sallayacak! Rakiplerine reyting yüzü göstermeyecek
FOX TV'nin yeni dizisi belli oldu! Herkes heyecanla bekliyor! "Kader Bağları," Ayça Ayşin Turan ve Serkan Çayoğlu başrolleri ile dikkat çekti. İşte diziye ilişkin detaylar...

Fox TV'nin heyecanla beklenen yeni dizisi "Kader Bağları," başrol oyuncuları Ayça Ayşin Turan ve Serkan Çayoğlu ile dikkat çekiyor. İnci Gündoğdu ve İsmail Gündoğdu'nun yapımcılığını üstlendiği bu dizi, yönetmen Benal Tairi ve senarist Sema Ali Erol ile izleyicilerin karşısına çıkacak.

kader bağları yeni fox dizisi

Dizi, sevgi dolu ve tutkulu bir öyküye odaklanıyor. İki genç, tesadüf eseri bir üzüm bağında karşılaşırlar ve hayatlarını birleştirmeye başlarlar. Ayça Ayşin Turan'ın canlandırdığı Sevda ve Serkan Çayoğlu'nun canlandırdığı Kerem, farklı dünyalardan gelmelerine rağmen aşklarıyla her türlü zorluğa meydan okurlar. Dizi, bu iki sevgilinin tutkulu ve çetin mücadelesini merkezine alarak izleyicilere duygusal bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Oyuncu kadrosunda ayrıca Arzu Gamze Kılınç, Alptekin Serdengeçti, Nazlı Bulum, Sanem Babi, Mehmet Aykaç, Zeynep Köse, Tolga İskit, Aslı İçözü, Betül Çobanoğlu, Yusuf Akgün gibi başarılı isimler de yer alıyor. Ayça Ayşin Turan ve Serkan Çayoğlu'nun uyumu, sosyal medyada da olumlu yorumlar alarak dikkat çekiyor.

kader bağları yeni fox dizisi

Dizi, Fox TV ekranlarında yakında seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Ancak dizinin yayın tarihi henüz netleşmemiş durumda. Ayça Ayşin Turan, Kader Bağları seti hakkında "Her şey çok güzel, setimiz çok keyifli. Mükemmel bir ekip var, daha ilk günden tüm ekibin enerjisi çok uyuştu. İnşallah seyirci de sevecek güzel bir hikaye izleteceğiz" sözleriyle dizinin hazırlıklarından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

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