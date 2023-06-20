Fox TV o dizinin fişini çekti! Apar topar final yapıyor: Reytinglere yenik düştü

FOX TV'nin sevilen dizisi Tetikçinin Oğlu, beklenmedik bir şekilde final kararı alarak yayından kaldırılıyor. Dizi, Timuçin Esen ve Şevket Çoruh'un başrollerini paylaştığı bir proje olarak dikkat çekiyordu. Ancak, sezon finali beklenirken dizinin birden final yapacağı duyuruldu. Dizide Esra Kızıldoğan, Sezin Akbaşoğulları, Bahar Şahin ve Baran Eraslan gibi önemli isimler de yer alıyordu. Dizinin yönetmenleri Yağız Alp Akaydın ve Emre Aybek oldu. Timuçin Esen olmadan sadece Şevket Çoruh ile devam etmesi planlanan yeni bir hikaye yazılması düşünüldüğü söylentiler arasında yer aldı.





FOX TV'nin sevilen dizisi Tetikçinin Oğlu, beklenmedik bir şekilde yayından kaldırılıyor. Kanal, dizinin düşen reytingleri nedeniyle fişini çekmeye karar verdi ve apar topar bir final yapılmasına karar verildi. Bu karar, dizinin hayranları arasında büyük bir şok etkisi yarattı. Tetikçinin Oğlu'nun konusu, Korkmaz ve İskender adlı iki dostun hikayesini anlatıyordu. İskender'in oğlu bir kaza sonucu hayatını kaybetmiş, suçlanan kişi ise yıllardır aradığı oğlu Metin olan Korkmaz olmuştur. Bu durum, iki dostun karşı karşıya gelmesine neden olur. Biri oğlunun öldüğü için üzülürken, diğeri ise oğlunun hayatta kalması için mücadele etmektedir. Dizi, Muğla'nın Bodrum ilçesinde çekimleri gerçekleştiriliyordu.

Bu ani final kararıyla birlikte dizi ekibi, izleyicilere vedasını hızlı bir şekilde yapmak zorunda kaldı. Yapımcılar, senaristler ve yönetmenler, hikayeyi birkaç bölüm içerisinde sonlandırmak için yoğun bir çalışma yaptılar. Bu durum, izleyiciler arasında da büyük bir hayal kırıklığı ve üzüntü yarattı. Dizinin takipçileri, karakterlerin ve hikayenin daha fazla gelişimini görmeyi umuyorlardı, ancak bu umutları bir anda son buldu.

Tetikçinin Oğlu'nun düşen reytingleri, dizinin popülerlik kaybettiğini ve izleyicilerin ilgisini çekemediğini gösterdi. Kanal, izleyici taleplerini ve beklentilerini karşılamakta zorlandığı için diziyi yayından kaldırma kararı aldı. Bu karar, diziye emek veren oyuncular ve yapım ekibi için de büyük bir hayal kırıklığı oldu.Dizinin beklenmedik final kararı izleyiciler tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Yeni projelerin düşünülmesi ise kulislerde konuşulan konular arasında yer alıyor. Tetikçinin Oğlu'nun hayranları, bu final kararına üzülebilirler, ancak oyuncuların gelecekteki projelerini takip etme fırsatı bulacaklar.