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  4. Fox TV'nin o dizisinden kötü haber! Apar topar final yapıyor: Yıldız kadro yetmedi

Fox TV'nin o dizisinden kötü haber! Apar topar final yapıyor: Yıldız kadro yetmedi

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Fox TV'nin o dizisinden kötü haber! Apar topar final yapıyor: Yıldız kadro yetmedi
FOX TV seyircisinin sevdiği o dizi finale gün geçtikçe yaklaşıyor. Sevilen o dizi hangisidir? İşte tüm merak edilen detaylar haberimizde.

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi olan Gülcemal'in finaline az bir vakit kaldı. Gülcemal dizisi ne zaman final yapacak? Kaç bölüm kaldı? Detaylar haberimizde.

SEVİLEN O DİZİ FİNALE YAKLAŞIYOR!

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi final yaapma kararı almıştı. Melis Sezen, Murat Ünalmış, Nilay Erdönmez gibi ünlü isimlerin rol aldığı dizi Gülcemal dizisinden açıklama geldi. Final yapması beklenen dizi 3 bölüm daha uzatılma kararı aldı.melis sezen

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın yaptığı haberde 10. bölümde dizinin final yapacağı belirtildi. MF yapım dizi perşembe akşamları yayınlanırken artık ekranlara veda edecek. Fakat yeni bir karar ile dizi 3 bölüm daha uzatılacak. 10.bölümde bitmesi beklenen dizi 13. bölümde final yapacak.

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