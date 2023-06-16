FOX TV'nin sevilen dizisinden kötü haber geldi! Ne yapsalar fayda etmedi: Final yapıyor

Gülcemal, ünlü oyuncular Melis Sezen, Nilay Erdönmez, Murat Ünalmış ve Edip Tepeli gibi başarılı isimlerin performanslarıyla dikkat çeken, izleyicileri ekran başına kilitleyen bir dizidir. Başlangıçta erken final yapacağı düşünülen diziye ekstra bölümler verilmesi, hayranlarını sevindirmiş olsa da, 13. bölüm sonrasında dizi yayından kalkabileceği konuşulmaktadır. Ancak bu kararın nedenleri tam olarak netleşmemiştir.

GÜLCEMAL DİZİSİ TUTMADI





Özellikle Sadakatsiz dizisindeki başarılı performansıyla tanınan Melis Sezen, Gülcemal dizisinde de ayrı bir hayran kitlesine sahip olmuştur. Murat Ünalmış ile başrolü paylaşan Sezen, oyunculuğuyla izleyicilerin beğenisini kazanmıştır.

1997 yılı Silivri doğumlu olan Melis Sezen, Türk televizyonlarının aranan yüzlerinden biridir. Oyunculuk kariyerine "Hayat Bazen Tatlıdır" dizisiyle adım atan Sezen, başarılı performansı ve özel hayatıyla popülerliğini sürdürmektedir.

Gülcemal dizisinin final kararı iptal edilerek ek bölümlerle devam etmesi, izleyicileri şaşırtmıştır. Dizinin ilerleyen bölümlerinde neler olacağı ve final kararının tekrar gündeme gelebileceği henüz belirsizdir. Hayranlar, dizinin kendilerini uzun soluklu bir hikayeyle memnun etmesini umut etmektedirler.