FOX TV'nin yeni dizisi gençleri ekrana kilitleyecek! Bu dört oyuncu ekranların tozunu attıracak

FOX'un merakla beklenen yeni dizisi "Hudutsuz Sevda," seyirciyi etkileyici senaryosu ve dikkat çekici oyuncu kadrosuyla büyük bir heyecanla bekleniyor. Medyapım imzalı bu yapımda yapımcılığını Fatih Aksoy ve Bahadır Özdener üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise usta isim Murat Öztürk yer alacak.



DİZİNİN KADROSU





Dizide izleyiciyi büyüleyecek başrolleri Deniz Can Aktaş ve Miray Daner üstlenecek. Deniz Can Aktaş, "Halil İbrahim" karakteriyle ekrana gelirken, Miray Daner ise "Zeynep" karakterine can verecek. Bu iki yetenekli oyuncunun uyumlu performansları ve muhteşem kimyası, izleyicilere unutulmaz bir aşk hikayesi sunacak.

Dizinin kadrosunda yer alan diğer isimler de oldukça dikkat çekici. Zeynep'in babası "Rızvan" karakterine hayat verecek olan deneyimli oyuncu Mesut Akusta, performansıyla dikkatleri üzerine çekecek. Ona eşlik edecek olan Asuman Dabak, Rızvan'ın nikahlı eşi "Nedime" olarak seyircilerin karşısına çıkacak ve rolleriyle diziye önemli bir derinlik katacak.

Uzun bir aradan sonra televizyon dizisinde yer alacak olan Özgür Emre Yıldırım, Zeynep'in nişanlısı "Levent" karakterini canlandıracak. OGM Pictures imzalı "Çöp Adam" dizisindeki başarılı performansından sonra, izleyicilerin gönlünde taht kuran Hülya Şen ise "Hudutsuz Sevda" kadrosuna katılarak Asiye'nin (Esra Dermancıoğlu) kardeşi "Zuhal" rolünde izleyicilerle buluşacak.

Dizinin bir diğer ödüllü oyuncusu ise Haydar Şişman oldu. Kalandar Soğuğu filmindeki unutulmaz performansı, Altın Portakal ve İstanbul Film Festivalleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödüllerine layık görülen Şişman, "Hudutsuz Sevda" dizisinde de aynı başarıyı sürdürecek.