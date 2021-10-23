İstanbul 17°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
1479.93
ALTIN
552.97
DOLAR
9.5945
STERLİN
13.2341
EURO
11.1932
Uzaydan gizemli sinyaller geldiği keşfedildi
Son Dakika
Uzaydan gizemli sinyaller geldiği keşfedildi
Kaç kişi koronavirüsten hayatını kaybetti? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük koronavirüs tablosunu açıkladı
Son Dakika
Kaç kişi koronavirüsten hayatını kaybetti?...
Ekim ayında altın fiyatları ne durumda?
Ekim ayında altın fiyatları ne...
NASA'dan uyarı: Dev bir astroid dünyaya yaklaşıyor!
Son Dakika
NASA'dan uyarı: Dev bir astroid...

Fox'un yeni dizisi Yalancılar ve Mumları final kararı mı aldı? Yalancılar ve Mumları final ne zaman? Neden final yapıyor?

Yaklaşık bir ay önce FOX TV'de yayın hayatına başlayan Yalancılar ve Mumları dizisinden final kararı mı geldi? Dizi neden final yapıyor? Yalancılar ve Mumları kaçıncı bölümde ekrana veda edecek? İşte konuya ilişkin detaylar...

23 Ekim 2021 Cumartesi 16:49
Fox'un yeni dizisi Yalancılar ve Mumları final kararı mı aldı? Yalancılar ve Mumları final ne zaman? Neden final yapıyor?
Takip Et:

FOX TV’de yayınlanan ve Medyapım ürünü olan Yalancılar ve Mumları adlı dizi seyircisini üzen bir haber yayınladı. Alınan bilgilere göre dizinin final yapacağı söylendi. Peki Yalancılar ve Mumları ne zaman bitecek? Hangi bölümde final yapacak? İşte konuya ilişkin detaylar…

Başrollerinde Elçin Sangu, Ceren Moray, Şafak Pekdemir, Burcu Gölgedar’ın bulunduğu Yalancılar ve Mumları adlı dizinin yönetmen koltuğunda ise Koray Kerimoğlu oturuyor. Dört yakın arkadaşın hayat hikayesinden bahseden bu dizi FOX TV’de izleyici karşısına çıkıyor. İzleyicinin büyük heyecanla başlamasını beklediği dizi erken final kararı alınca hayranlarını üzdü. Peki Yalancılar ve Mumları ne zaman final yapacak? Hangi bölümde ekrana veda edecek?

Yalancılar ve Mumları final kararı mı aldı?


Yaklaşık bir ay önce FOX TV’de izleyici karşısına çıkmaya başlayan Yalancılar ve Mumları adlı dizinin başrolünde başarılı dört kadın oyuncu yer alıyor. Elçin Sangu, Ceren Moray, Şafak Pekdemir, Burcu Gölgedar’ın yer aldığı dizide dört yakın arkadaşın hayat hikayeleri ortak sırları ve birbirlerinden sakladıkları anlatılıyor. Birsen Altuntaş’ın haberine göre ise dizinin final yapacağı ortaya çıktı.

Yalancılar ve Mumları final ne zaman?

Melike Güner, Feyyaz Duman, İsmail Demirci ve İlker Kızmaz gibi güçlü oyuncuların da rol aldığı dizi 5. bölümde ekrana veda ediyor.

Dizi neden final yapıyor?

Dizi beklenen reytinglere ulaşamayınca final kararı aldığını açıkladı.

Dizinin konusu nedir?

Başrollerinde Elçin Sangu, Şafak Pekdemir, Ceren Moray ve Burcu Gölgedar’ın yer aldığı dizinin yönetmenliğini Koray Kerimoğlu yapıyor. FOX TV’de yayınlanan dizinin genel konusu dört yakın arkadaşın hayat hikayesi. Uyarlama olan bu dizi de dört yakın kadın arkadaşın ilişkileri, sırları, hayata karşı duruşları anlatılıyor.


Son Güncelleme: 23.10.2021 16:49
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziFinalFoxYalancılarveMumları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hollywood sinemasının usta ismi Peter Scolari kansere yenildi
Hollywood sinemasının usta ismi Peter Scolari kansere yenildi
Saklı dizisinde Hazar Ergüçlü’nün çıplak sahneleri gündem oldu
Saklı dizisinde Hazar Ergüçlü’nün çıplak sahneleri gündem oldu
İlyas Çakırbeyli Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrılacak mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şok gelişme
İlyas Çakırbeyli Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrılacak mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şok gelişme
All Star Survivor yeni sezonda kadrosuna kimleri kattı? 2022 kadroda kimler var?
All Star Survivor yeni sezonda kadrosuna kimleri kattı? 2022 kadroda kimler var?
La Casa de Papel dizisinin 5.sezon fragmanı yayınlandı
La Casa de Papel dizisinin 5.sezon fragmanı yayınlandı
Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat 11 yıl sonra Kral Kaybederse adlı dizide buluşacak
Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat 11 yıl sonra Kral Kaybederse adlı dizide buluşacak

Popüler Haberler

Ziraat Bankası 18 bin TL kredi başvuru şartları nelerdir? Ziraat Bankası'nda tam 18 bin TL kredi müjdesi
El Kızı dizisinin konusu nedir? El Kızı dizisi oyuncu kadrosu
Mevlidi Nebi Haftası ne zaman 2021 Mevlidi Nebi haftası hangi tarihler arasında kutlanıyor
2021 Magnum çekiliş sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu! Magnum çekiliş sonuçları ne zaman?
Türkiye - Norveç maçı ne zaman, hangi kanalda? Türkiye - Norveç maçı canlı yayın kanalı
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
Deniz taksi açılış ücreti ve mil başı ücreti ne kadar?
MasterChef'te yarışmacılara bölüm başı ne kadar ödeniyor?
Kim Milyoner Olmak İster'in ödül sistemi yenilendi! Kim Milyoner Olmak İster yeni ödül sistemi nasıl?
1100 TL'lik sosyal yardım desteği nedir? Kimler 1100 TL'lik sosyal yardım desteğinden faydalanabilir?
Frankfurt – Fenerbahçe maçı ne zaman? Frankfurt - Fenerbahçe maçı canlı izle
Disney+ Loki 2.sezon ne zaman yayınlanacak?
15 Temmuz gece selası saat kaçta okunacak?
Devletten destek! Gıda yardımı kolisi başvuruları nasıl yapılır? Koli kimlere veriliyor?
2022 Survivor All Star ne zaman başlayacak? 2022 Survivor All Star yarışmacıları belli oluyor

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.