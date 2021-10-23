Fox'un yeni dizisi Yalancılar ve Mumları final kararı mı aldı? Yalancılar ve Mumları final ne zaman? Neden final yapıyor?

FOX TV’de yayınlanan ve Medyapım ürünü olan Yalancılar ve Mumları adlı dizi seyircisini üzen bir haber yayınladı. Alınan bilgilere göre dizinin final yapacağı söylendi. Peki Yalancılar ve Mumları ne zaman bitecek? Hangi bölümde final yapacak? İşte konuya ilişkin detaylar…

Başrollerinde Elçin Sangu, Ceren Moray, Şafak Pekdemir, Burcu Gölgedar’ın bulunduğu Yalancılar ve Mumları adlı dizinin yönetmen koltuğunda ise Koray Kerimoğlu oturuyor. Dört yakın arkadaşın hayat hikayesinden bahseden bu dizi FOX TV’de izleyici karşısına çıkıyor. İzleyicinin büyük heyecanla başlamasını beklediği dizi erken final kararı alınca hayranlarını üzdü. Peki Yalancılar ve Mumları ne zaman final yapacak? Hangi bölümde ekrana veda edecek?

Yalancılar ve Mumları final kararı mı aldı?

Yalancılar ve Mumları final ne zaman?

Yaklaşık bir ay önce FOX TV’de izleyici karşısına çıkmaya başlayan Yalancılar ve Mumları adlı dizinin başrolünde başarılı dört kadın oyuncu yer alıyor. Elçin Sangu, Ceren Moray, Şafak Pekdemir, Burcu Gölgedar’ın yer aldığı dizide dört yakın arkadaşın hayat hikayeleri ortak sırları ve birbirlerinden sakladıkları anlatılıyor. Birsen Altuntaş’ın haberine göre ise dizinin final yapacağı ortaya çıktı.

Melike Güner, Feyyaz Duman, İsmail Demirci ve İlker Kızmaz gibi güçlü oyuncuların da rol aldığı dizi 5. bölümde ekrana veda ediyor.

Dizi neden final yapıyor?

Dizi beklenen reytinglere ulaşamayınca final kararı aldığını açıkladı.

Dizinin konusu nedir?

Başrollerinde Elçin Sangu, Şafak Pekdemir, Ceren Moray ve Burcu Gölgedar’ın yer aldığı dizinin yönetmenliğini Koray Kerimoğlu yapıyor. FOX TV’de yayınlanan dizinin genel konusu dört yakın arkadaşın hayat hikayesi. Uyarlama olan bu dizi de dört yakın kadın arkadaşın ilişkileri, sırları, hayata karşı duruşları anlatılıyor.