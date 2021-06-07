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Fuat kimdir, nereli, kaç yaşında? Çukur Gala Fuat kimdir?

Show TV’nin fenomen dizisi Çukur bu akşam yayınlanan final bölümüyle ekranlara veda edecek. Dizinin final için bu akşam hazırladığı galada Rapçi Fuat da yer alacak. Rapçi Fuat’ın Çukur galasında yer alacağı haberinin yayılması sonrasında seyirci Fuat kimdir, nereli, kaç yaşında? Çukur Gala Fuat kimdir? Sorularına yanıt aradı. İşte seyirci tarafından merak edilen Rapçi Fuat hakkında bilgiler…

07 Haziran 2021 Pazartesi 18:22
Fuat kimdir, nereli, kaç yaşında? Çukur Gala Fuat kimdir?
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Sevilen dizi Çukur’un bu akşam ekranlara gelecek Çukur Gala bölümünde rap sanatçısı Fuat Ergin sahneye çıkacak. İlk şarkısı 1992’de çıkan Fuat, 2004 yılı Eylül ayından itibaren kariyer hayatını ülkemizde sürdürmeye karar vermiştir. Ayrıca Fuat, bir zamanlar Star TV’de ekranlara gelen Rapstar isimli yarışmada da jürilik yapmıştır.

Rapçi Fuat kim?

Fuat Ergin 1972 yılı Berlin doğumludur. Rap alanındaki ilk şarkısını 1992’de İngilizce yazan Ergin, 1995’ten sonra Türkçe sözler yazmaya başlamıştır. 1992 yılı itibari ile Berlin’de yer alan hip hop jam’lerde sahne almaya başlayan rapçi, Almanya’daki neredeyse tüm şehirlerde, Türkiye’de, Avusturya’da, Hollanda’da, İsveç’te ve K. Kıbrıs’ta birden fazla konsere çıkarak sahne almıştır.

Fuat Ergin, profesyonel anlamda ilk kaydını 1995’te “Hassickdir?” ismini verdiği albüm ile yapmıştır. 1999’da piyasaya sürülen bu albümden sonra, Almanya’da yer alan Royalbunker isimli plak firması tarafından 2001’de piyasaya sürülen “M.O.R” isimli toplama albümü ile adını duyurmuştur.

O senelerde Berlin’e konser vermek için giden hip hopçular ile röportaj yapmıştır. Fuat Ergin’in yaptığı röportajlar 1993 ile 1995 yıllarında “Miks News” isimli hip hop dergisinde yayınlanmıştır. Ergin’in, röportaj yaptığı kişiler içinde; Beastie Boys, Nas, Fugees, Blade, Onyx, Gunshot, Das EFX, Readykill, House of Pain, Goats, Gang Starr Guru, Gravediggaz, Boo-Yaa T.R.I.B.E bulunuyordu.


Fuat Ergin 1995 ve 1996 yıllarında Almanya hükümetinden aldığı destek ile Hip Hop Mobil adına konser ve rap eğitimleri vermeye başlamıştır.  1997 ve 1998 yılında Berlin’de yer alan Hip Hop Haus isimli platformda rap workshop’u yapmıştır. Yaptığı workshop’ta 8 ve 16 yaşlarında olan Alman ile Türk çocuklarına rap üzerine dersler vermiştir.

Ergin, Almanya’daki ilk tunesine 1999’da DJ Hype’yle beraber yapmıştır. Arsonist (New York), DJ Vadim (St. Petersburg), Del The Funky Homosapien (L.A Oakland), Casual (L.A Oakland), X Man (New York), C.V.E (L.A) gibi ünlü isimler ile konser vermiştir. 2002’de Project Blowed’tan Busdriver ile Los Angeles C.V.E Riddlore’yla birçok düete imza atmıştır. O sene içerisinde bütün dünya piyasasında yayınlanan RZA’nın çıkardığı Wu-Tang Clang The World According to RZA adlı albümde bulunmuştur.

2004 yılının Eylül ayı itibari ile kariyer hayatına ülkemizde devam eden Ergin, hem ülkemizde hem de diğer ülkelerde ünlü rapçi Ceza’yla çeşitli konserlere imza atmıştır.

Pusat isimli dizinin 13. bölümünde oynayan Ergin, Star TV’de ekranlara gelen Rapstar isimli yarışmanın jüriliğini de yapmıştır.

Rapçi, Halil Altındere’nin Wonderland ismini verdiği video çalışmasında Tahribad-ı İsyan isimli müzik grubuyla beraber çalışmıştır. Söz konusu çalışma, New York’ta yer alan MoMa isimi müzede kalıcı eser kategorisinde yayınlanmıştır.

Fuat Ergin, Milliyet Gazetesi’nin editörlerinden Müjde Yazıcı’yla evli.


Son Güncelleme: 07.06.2021 18:22
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