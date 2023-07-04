Gazeteci Fulya Öztürk'ün yeni adresi belli oldu! Artık her gün o kanalda olacak

Uzun yıllardır CNN Türk kanalında görev yapan deneyimli muhabir Fulya Öztürk, artık Kanal D'de ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Demirören Medya'nın bünyesinde bulunan CNN Türk'ün tanınmış isimlerinden biri olan Fulya Öztürk, önemli bir değişiklik yaparak yeni bir yolculuğa adım atıyor. Pazartesi gününden itibaren Kanal D'de haber sunuculuğu yapacak olan Öztürk, izleyicilerle daha sıkı bir bağ kurmayı hedefliyor.





Fulya Öztürk'ün yeni programı "Haber Gün Arası" adını taşıyor ve hafta içi her gün saat 12.00'de yayınlanacak. Bu programda, Türkiye ve dünyadaki son dakika gelişmeleri, siyaset, ekonomi haberleri, özel haberler ve canlı bağlantılar gibi birçok konu ele alınacak. İzleyiciler, Fulya Öztürk'ün deneyimli sunumuyla güncel olaylardan haberdar olacak ve önemli gelişmeleri takip edebilecekler.

Fulya Öztürk, özellikle Şubat ayında meydana gelen Kahramanmaraş depremleri sırasında yaptığı başarılı haberlerle dikkat çekmişti. Bu olaylar sırasında bölgeden gelişmeleri aktarmak için büyük bir özveriyle çalışan Öztürk, izleyicilere gerçek zamanlı bilgi sağlamıştı. Bu başarılı performansıyla adını duyuran Fulya Öztürk, artık Kanal D'de haber sunucusu olarak izleyicilerin karşısına çıkacak ve tecrübesini daha geniş bir kitleyle paylaşacak.

Fulya Öztürk'ün Kanal D'deki yeni görevi, onun profesyonel kariyerine yeni bir ivme kazandıracak gibi görünüyor. İzleyiciler, Fulya Öztürk'ün tarafsız ve güvenilir habercilik anlayışıyla birlikte, aktardığı bilgilerin kalitesinden ve sunumundan memnun kalacaklar. Fulya Öztürk'ün Kanal D'deki haber sunuculuğu kariyerinde başarılar dileriz ve izleyicilerin bilgiye kolay erişim sağlamasına katkıda bulunacağına inanıyoruz.