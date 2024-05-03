Gelinim Mutfakta'da 3 Mayıs 2024 haftanın kazananları ve elenen ismi belli oldu!

Heyecanlı Bir Mücadelede Damla 10 Altın Bileziği Kazandı!

3 Mayıs 2024 Cuma günü Gelinim Mutfakta'da heyecanlı bir final haftası sona erdi. Cuma finalinde 4 gelin ve 4 kayınvalide kıyasıya mücadele etti.

Çeyrek Altın Kazanan Gelin:

Haftanın son gününde en yüksek puanı toplayarak çeyrek altın kazanan gelin Özge oldu. Özge, lezzetli yemeği ve kayınvalidesiyle uyumlu çalışmasıyla jüriyi etkilemeyi başardı.

10 Altın Bileziğin Sahibi:

Haftanın en yüksek puanını toplayarak 10 altın bileziği kazanan gelin ise Damla oldu. Damla, tüm hafta boyunca istikrarlı performansı ve lezzetli yemekleriyle jürinin favorisi olmayı başardı.

Elenen Gelin:

Bu hafta en düşük puanı toplayarak elenen aday ise Yeşim oldu. Yeşim, haftanın son gününde de istediği performansı sergileyemeyince yarışmaya veda etti.

Gelinim Mutfakta 3 Mayıs 2024 Puan Durumu:

Damla: 19 (10 Altın Bilezik Kazananı)

Özge: 18 (Çeyrek Altın Kazananı)

Seda: 15

Aleyna: 13