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Gelinim Mutfakta'da 3 Mayıs 2024 haftanın kazananları ve elenen ismi belli oldu!

Kanal D'nin sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da heyecan dolu bir gün yaşandı! Haftanın birincisi ve bilezik kazananı belli oldu, bir gelin ise elendi.

Yayın Tarihi: 03.05.2024 18:30
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 18:30
Gelinim Mutfakta'da 3 Mayıs 2024 haftanın kazananları ve elenen ismi belli oldu!

Heyecanlı Bir Mücadelede Damla 10 Altın Bileziği Kazandı!

3 Mayıs 2024 Cuma günü Gelinim Mutfakta'da heyecanlı bir final haftası sona erdi. Cuma finalinde 4 gelin ve 4 kayınvalide kıyasıya mücadele etti.

Çeyrek Altın Kazanan Gelin:

Haftanın son gününde en yüksek puanı toplayarak çeyrek altın kazanan gelin Özge oldu. Özge, lezzetli yemeği ve kayınvalidesiyle uyumlu çalışmasıyla jüriyi etkilemeyi başardı.

10 Altın Bileziğin Sahibi:

Haftanın en yüksek puanını toplayarak 10 altın bileziği kazanan gelin ise Damla oldu. Damla, tüm hafta boyunca istikrarlı performansı ve lezzetli yemekleriyle jürinin favorisi olmayı başardı.

Elenen Gelin:

Bu hafta en düşük puanı toplayarak elenen aday ise Yeşim oldu. Yeşim, haftanın son gününde de istediği performansı sergileyemeyince yarışmaya veda etti.

Gelinim Mutfakta 3 Mayıs 2024 Puan Durumu:

Damla: 19 (10 Altın Bilezik Kazananı)

Özge: 18 (Çeyrek Altın Kazananı)

Seda: 15

Aleyna: 13

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