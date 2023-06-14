Gönül Dağı dizisinde büyük çekim hatası! İzleyiciler çıldırdı

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, son bölümüyle yine izleyicileri etkiledi. Ancak dikkatli izleyiciler tarafından fark edilen bir çekim hatası da konuşulmaya başlandı. Bu hatayı sadece izleyiciler değil, yönetmen dahil kimse fark etmemiş gibi görünüyor. Dizi, Mustafa Çiftçi'nin bozkır hikayelerinden esinlenerek yapılan bir yapım ve başarılı oyuncu kadrosuyla büyük beğeni topluyor.

Son bölümde Elif Hemşire'nin hastalığıyla kasaba sarsılırken, aynı zamanda yeni sezonla ilgili ipuçları da verildi. Ancak bizim haberimizde dikkat çeken nokta, daha önce yayınlanan bir bölümde gözden kaçan bir çekim hatası.

GÖZDEN KAÇAN ÇEKİM HATASI





Söz konusu hata, Selma Öğretmen'in kardeşi Fazıl karakterinin telefonla kayıt yapması sahnesinde ortaya çıkıyor. Ancak detaylı bir inceleme sonucunda, Fazıl'ın elindeki telefonun kayıt tuşunun aktif olmadığı ve kayıt yapmadığı fark ediliyor.

Bu çekim hatası, Gönül Dağı dizisinin 94. bölümünde meydana gelmiş ve dizi ekibinin dikkatinden kaçmış gibi görünüyor. İzleyiciler ise bu detayı fark ederek şaşkınlıklarını dile getiriyorlar.

Gönül Dağı dizisi, 103. bölümüyle sezon finali yaparak yaz tatiline giriyor. Ancak izleyiciler, yeni sezonun heyecanını şimdiden beklemeye başlamış durumda. Yeni bölümlerde böyle çekim hataları olmaması ve hikayenin heyecan dolu şekilde devam etmesi umuduyla izleyiciler yaz tatilini sabırsızlıkla bekliyorlar.