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Güldür Güldür biletleri nereden alınır? 2021 BKM Güldür Güldür Show bilet fiyatları ne kadar?

Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür Show her hafta Salı günü 20.00’de Ali Sunal’ın sunumuyla izleyici karşına çıkıyor. Her hafta ekran karşısında izleyicilere keyifli dakikalar yaşatan programda başarılı birçok oyuncu da yer alıyor. Sahnede canlı canlı izlemek isteyenler Güldür Güldür Show 2021 bilet ücreti ne kadar? Güldür güldür Show biletleri nereden satılıyor? sorunlarını merak ediyor. Merak edenler için bilet ücreti fiyatları ve nereden satışa sunulduğuna dair detaylar haberimizde.

09 Haziran 2021 Çarşamba 00:10
Güldür Güldür biletleri nereden alınır? 2021 BKM Güldür Güldür Show bilet fiyatları ne kadar?
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Güldür Güldür Show muhteşem oyuncu kadrosu ve Ali Sunal’ın sunumuyla izleyicilere keyifli dakikalar yaşamayı başarıyor. Program Show TV ekranlarında yayınlansa da birçok izleyici sahnede canlı izleme keyfini çıkarmak istiyor. Programın oyuncu kadrosunda Onur Buldu, Doğa Rutkay, Rüştü Onur Atilla, Uğur Bilgin gibi başarılı oyuncular yer alıyor. 2021 yılında kadroya yeni isimler dâhil oldu fakat en çok dikkat çeken isim ise Emre Altuğ oldu. Programın biletlerinin çok kısa sürede bitmesiyle bilet sorunu yaşayan izleyiciler artık haftada iki gün yayınlanacak Güldür Güldür Show’a rahatlıkla bilet bulabilecek.

2021 yılı Güldür Güldür Show bilet fiyatları

BKM sahnelerinde izleyiciye sunulan Güldür Güldür Show biletleri Biletix ve BKM gişelerinden yapılmaktadır. Ancak programa ilginin fazla olması sebebiyle biletler erkenden tükeniyor bu yüzden bilet almak isteyenlerin bir hafta önceden alması gerekiyor. Bilet ücreti fiyatları ise şu şekilde.

Güldür Güldür Show yetişkin bileti: 163 TL

Güldür Güldür Show öğrenci ücreti:133 TL

Ayrıca programda çocuk oyuncuların yer aldığı Güldüy Güldüy Show’da izleyicilerden büyük beğeni topluyor. 2021 yılında Güldüy Güldüy Show bilet fiyatları ise tam 92.50 TL öğrenci 77.50 TL olarak belirlendi.

Güldür Güldür Show karakterleri ve gerçek isimleri

Usta isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show programında oyuncular faklı isimli karakterlerle yer alıyor. İşte, izleyiciyi kahkahaya boğan karakterlerin isimleri ve hangi oyuncunun canlandırdığı:

Aziz Güngör Esen:  Ali Sunal

Şevket Mircan: Çağlar Çorumlu

Bilal Koçyiğit: Onur Buldu

İbrahim Çekiç: Rüştü Onur Atilla

Yeter Kazak: Doğa Rutkay


İsmail: Alper Kul

Burcu Yerler: Aylin Kontente

Hüseyin: Erdem Yener

Nezaket: Özge Borak

Fikri Tarhanacı: Aziz Aslan

Sinem: İrem Sak

Dilek: Ayşegül Akdemir

Bahadır: Burak Topaloğlu

Mehtap: Meltem Yılmazkaya

Mustafa: Özgün Aydın

Mesut: Uğur Bilgin

Aysel: Derya Karadaş

Hamza. Kıvanç Baran Arslan


Son Güncelleme: 09.06.2021 00:10
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