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Haluk Levent'ten yeni proje müjdesi! SMA'lı çocuklar için TV programı yapacak!

Yaptığı yardımlar ile gönülleri fetheden şarkıcı Haluk Levent, SMA hastası çocukların tedavi edilmesi amacıyla TV programı yapacağını açıkladı. Bir kanal ile anlaşma yaptığını da duyuran şarkıcı, "Bence başaracağız" dedi. İşte detaylar...

01 Ekim 2021 Cuma 00:47
Haluk Levent'ten yeni proje müjdesi! SMA'lı çocuklar için TV programı yapacak!
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Devamlı olarak sosyal medya üzerinden SMA hastası çocukların tedavileri için bağış çağrısında bulunan Haluk Levent, bir TV programına başlayaark tedavi kampanyalarına son vermeyi hedefliyor. Twitter üzerinden konuyla alakalı açıklamada bulunan şarkıcı, "SMA'lı çocukların annelerine bir haber vereyim. Bir televizyon programı yapma kararı aldım ve bir kanal ile anlaşma sağladım. Programım müzik ve yardımlar ile alakalı olacak ve her hafta bir SMA hastası çocuğumuzun kampanyasını bitirmek amacıyla çalışacağız. Bence başarılı olacağız." ifadelerine yer verdi. 

500 üniversite öğrencisine maddi destek verdi!


Dört gün evvel yine Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında üniversite öğrencilerine barınma imkanı vereceklerini belirten Levent, "Üniversiteli kardeşlerim, kaldığınız evin kirasını ödemek konusunda zorluk çekiyorsunuz, geçici olarak kaldığınız yer ekonomik olarak sizi zorluyor ise, kaldığınız yurdunuz pahalıysa AHBAP Deneği'ne başvuru yapan ilk 500 öğrenciye altışar bin TL ödeme yapacağız" açıklamısını yapmıştı.


Son Güncelleme: 01.10.2021 00:47
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