Herkes bunu bekliyordu! Yalı Çapkını'nın yeni sezon tarihi sızdırıldı: İşler çok karışacak

Özlem sona eriyor! Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını geri dönüyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini üstlendiği dizi için sete çıkış tarihi nihayet belirlendi. Star TV, izleyicilerin merakını giderdi. İşte detaylar...





YALI ÇAPKINI DİZİSİNE ÖZLEM SONA ERİYOR

Star TV'nin ekranlarında önceki dönemde yayınlanan Yalı Çapkını dizisi, kısa bir mola sonrası yakında tekrar seyircilerin karşısına çıkacak. Halk TV'nin haberine göre, dizi ekibi yeni sezon için harekete geçti. 'Zeytin Ağacı' dizisindeki görevini Erdem Tepegöz'e devreden Burcu Alptekin, Ayvalık'taki çalışmalarını sürdürüyor.

Dizinin kadrosuna Binnur Kaya ve Tarık Emir Tekin gibi isimler de katıldı ve bugün kostüm provası yapılacağı duyuruldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizi için sete çıkış tarihi kesinleşti. Eğer son dakika bir değişiklik olmazsa, OGM Pictures imzalı Yalı Çapkını ekibi 25 Ağustos Cuma günü sete adım atacak.

Yalı Çapkını dizisinin geri dönüş tarihi de artık netleşti. Eylül ayının son haftasında, Star TV ekranlarında Yalı Çapkını dizisi tekrar yayınlanacak. Bu haber, dizinin hayranları arasında heyecan yarattı ve izleyiciler yeni bölümleri beklemeye başladı.