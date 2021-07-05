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Hızlı ve Öfkeli 9 hasılat rekoruna gidiyor

Dünyada ve Türkiye’de koronavirüs salgının gerilemesiyle beraber sinema salonları tekrar açıldı. Beyaz perdede yayınlanan filmlerden birisi olan Hızlı ve Öfkeli 9 hasılat rekoruna gidiyor. İşte detaylar…

05 Temmuz 2021 Pazartesi 13:29
Hızlı ve Öfkeli 9 hasılat rekoruna gidiyor
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Milyonlarca insanın hayranı olduğu Hızlı ve Öfkeli serisi, dokuzuncu filmi ile beraber tekrar geri döndü. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sinema salonlarının açılması başarılı filmin gelirlerine olumlu olarak yansıdı. Hızlı ve Öfkeli 9, koronavirüs pandemisi döneminde 500 milyon Dolar gelir elde etmeyi başaran ilk yapım oldu.


Yönetmenlik koltuğunda Justin Lin’in oturduğu filmin yapımcılarının yaptığı açıklamada filmin ABD’de 125 milyon Dolar, dünya genelindeki ülkelerde ise 374 milyon Dolar olmak üzere 500 milyon Dolar gişe hasılatı elde etmeyi başardığı ifade edildi.

Hızlı ve Öfkeli serisine iki yeni devam filmi geleceği de iddia edilen konular arasında bulunuyor. Filmin yıldızlarından Vin Diesel, geçtiğimiz günlerde 2024 yılında son Hızlı ve Öfkeli filminin yayınlanacağını belirtmişti. Bu durum da serinin onuncu filminin önümüzdeki 2 sene içerisinde vizyona gireceği ihtimalini güçlendirdi.


Son Güncelleme: 05.07.2021 13:29
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Anahtar Kelimeler:
Hızlı Ve Öfkeli 9500 Milyon DolarVin Diesel
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