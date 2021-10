Hollywood sinemasının usta ismi Peter Scolari kansere yenildi

’un en sevilen isimlerinden oyuncu’den acı haber geldi. Ünlü oyuncu 66 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun yakınları iki yıldır devam eden kanser savaşını kaybettiğini doğruladı. Ünlü oyuncunun menajeri Lubin Sanitsky vefat haberini açıkladı. Ünlü oyuncu 66 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Peter Scolari Tom Hanks’in yönetmenliğini üstlendiği 1996 yılında yapılan That Thing You Do adlı filmde rol almıştı. Son olarak 2013 yılına Lucky Guy adlı filmde Tom Hanks ile rol arkadaşı olan usta isim kariyerinde son olarak Evil dizisinde ekranlarda yer almıştı.