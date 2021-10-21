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İlyas Çakırbeyli Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrılacak mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şok gelişme

ATV ekranlarının sevilen dizilerinden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da şok bir gelişme yaşandı. Dizinin önemli karakterlerinden İlyas Çakırbeyli’nin ayrılacağı iddia edildi. Peki İlyas Çakırbeyli Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’dan ayrılacak mı? İşte konu hakkında merak edilenler...

21 Ekim 2021 Perşembe 18:07
İlyas Çakırbeyli Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrılacak mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şok gelişme
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ATV’nin en çok beğenilen dizilerinden birisi olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da yeni sezonun ilk bölümü için geri sayımın sonuna yaklaşılırken şok bir iddia dizinin sevenlerini oldukça üzdü. Ortaya atılan iddiada Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin önemli karakterlerinden birisi olan İlyas Çakırbeyli diziye veda edeceği yer aldı. Peki İlyas Çakırbeyli Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’dan ayrılacak mı?

İlyas Çakırbeyli Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’dan Ayrılacak Mı?


ATV ekranlarında 2015 yılından bu yana izleyenlerle buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bir sezonun daha galasını yapmak üzere. Fakat dizinin önemli karakterlerinden İlyas Çakırbeyli’yi canlandıran Ozan Akbaba’nın diziden ayrılacağı iddiası dizinin sevenlerini oldukça üzdü.

Yapımcı şirketten yapılan açıklamalara göre Ozan Akbaba’nın diziden ayrılacağı doğru. Yapılan açıklamada başarılı oyuncunun Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni sezonunun ilk bölümü olan 200. bölümde diziye veda edecek. Ozan Akbaba’nın neden diziden ayrıldığı ise henüz netlik kazanma


Son Güncelleme: 21.10.2021 18:07
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Anahtar Kelimeler:
DiziATVEşkıya Dünyaya Hükümdar Olmazİlyas Çakırbeyli
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