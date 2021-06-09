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İpek Türktan Kaynak kimdir? Kaç yaşındadır? İpek Türktan Kaynak hangi yapımlarda rol aldı?

Menajerimi Ara dizisinin son döneminde dizinin kadrosuna katılan Ayla karakterinin kim olduğu izleyiciler tarafından merak edildi. Ayla karakterini canlandıran İpek Türktan Kaynak kimdir, kaç yaşındadır, hangi yapımlarda rol almıştır? soruları ise merak edilen konular arasında yerini aldı. İşte güzel oyuncu İpek Türktan Kaynak hakkında merak edilen soruların cevapları...

09 Haziran 2021 Çarşamba 06:02
İpek Türktan Kaynak kimdir? Kaç yaşındadır? İpek Türktan Kaynak hangi yapımlarda rol aldı?
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Ay Yapım tarafından Star TV ekranlarında 25 Ağustos 2020 tarihinde yayına başlayan, senaryosunu Ekin Atalar'ın yazdığı, yönetmeliğini ise Deniz Çelebi Dikilitaş'ın yaptığı, Menajerimi Ara dizisinin kadrosuna Barış ve Aydın'ın annesi olarak Ayla karakterine hayat vermek üzere İpek Türktan Kaynak katıldı. İzleyiciler ise Ayla karakterini canlandıran oyuncu hakkındakileri merak etmeye başladı. Ayla karakterinin kim olduğu ise ilk başta araştırılan sorular arasındayken, güzel oyuncunun kaç yaşında olduğu, hangi yapımlarda rol almıştır gibi sorular araştırılan konular arasında yerini aldı.

Menajerimi Ara dizisinde Barış'ın sürekli magazin haberlerinin gündeminde olmasının ardından beklenmedik bir şekilde annesi Ayla evinin kapısına geldi. Ardından oğulları Barış ve Aydın'ın yanına yerleşti. Barış'ın kariyerinin sürekli kötüye gitmesinin ve oğlunun sürekli mutsuz olmasından ise Dicle'yi suçlayan Ayla davranışlarıyla izleyicilerin dikkatini çekti. İşte Ayla karakterini canlandıran İpek Türktan Kaynak hakkında merak edilenler...

İpek Türktan Kaynak kimdir?

1981 yılında Mersin'de dünyaya gözlerini açan İpek Türktan Kaynak Balık burcudur. Eğitim hayatını Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nden 2005 yılında mezun olarak bitirmiştir. Birçok tiyatro oyununda, dizi ve filmde yer almıştır. Çeşitli ödüllere layık görülen başarılı oyuncu film yapımcısı olan Oğuz Kaynak ile evlidir. Boyu ise 1.65 ve 56 kilodur. 

İpek Türktan Kaynak'ın tiyatro hayatı

Güzel oyuncu İpek Türktan Kaynak Ankara Öteki Tiyatro’da birçok oyunda sahne almıştır. Bir süre sonra oyunculuk hayatına devam eden Türktan, İstanbul’da Oyun Atölyesi bünyesinde Hırçın Kız oyununda oynamıştır. DOT Tiyatrosu’nda yönetmen yardımcılığı yapmıştır. Yardımcılık yaptığı oyun ise Mark Ravenhill’in Shopping And F***ing oyunudur. Aksanat Yeni Kuşak Tiyatrosu’nda Ben Patronum ve Oyunbaz Tiyatrosu’nda Martı’da sahne almıştır. Ardından  Yılın En İyi Kadın Oyuncusu, Bir Halk Düşmanı, Balat Monologlar Müzesi, Pippa ve Topuklu Terlik Süt Yapar isimli tiyatro oyunlarında rol almıştır.


İpek Türktan Kaynak'ın oyunculuk hayatı

İpek Türktan Kaynak televizyonda ilk oyunculuk deneyimini 2011 yılında TRT ekranlarında izleyici ile buluşan Leyla ile Mecnun dizinsinde canlandırdığı Arzu karakteriyle edindi. Ardından televizyon dizisinde aldığı rollere 2018 yılında Show TV ekranlarında izleyicisi ile buluşan Çukur dizisinin Celasun (Kubilay Aka) karakterinin annesi Hatice Gümüş karakterine hayat verdi. Şimdilerde ise Menajerimi Ara dizisinin Ayla'sı olarak Pazar günleri izleyicilerle buluşuyor.  

İpek Türktan Kaynak'ın sinema hayatı 

Güzel ve başarılı oyuncu tiyatro ve dizi oyunculuğu dışında birçok sinema filminde yer aldı. Yer aldığı sinema filmleri şu şekilde sıralabilir; Kusursuzlar, Bulantı, Yeryüzündesin. Bunun Bir Tedavisi Yok (Kısa film), Kaygı, Son Çıkış ve Passed by Censor. 

İpek Türktan Kaynak'ın aldığı ödüller

2013 senesinde düzenlenmiş olan 4. Malatya Uluslararası Film Festivalinde ve 2014 yılında düzenlenen 19. Sadri Alışık Ödüllerinde En iyi kadın oyuncu ödüllerini almıştır. 


Son Güncelleme: 09.06.2021 06:02
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