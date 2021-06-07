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Kamufle kimdir, gerçek adı nedir? Kamufle kaç yaşında?

Kamufle bugün final yapacak Çukur dizisi galasında Toygar Işıklı ile sahne alarak yeni şarkısını seslendirecek. Haberin ardından Kamufle kimdir? Kamufle aslen nerelidir, gerçek adı nedir? Soruları merak edilmeye başlandı. Hiphop camiasının yakından tanıdığı bir isim olan Kamufle’nin hayatı ve müziği hakkında detayları haberimizde bir araya getirdik.

07 Haziran 2021 Pazartesi 18:19
Kamufle kimdir, gerçek adı nedir? Kamufle kaç yaşında?
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Dört sezonun ardından görkemli bir final yapmaya hazırlanan Çukur dizisinin gala gecesinde birbirinden ünlü isimler sahne alacak. Kamufle de bu sanatçılardan biri. Toygar Işıklı ile bir araya gelerek Çukur dizisine özel oluşturdukları şarkıyı gala gecesi seslendirecek olan Kamufle birçok kişi tarafından merak edilmeye başlandı.

Kamufle kimdir?

Gerçek adı Basri Fırat Bayraktar olan Kamufle, 29 Temmuz 1988 İstanbul doğumludur. Hiphop’a olan merakı ise çok küçük yaşalar olan ilkokul yıllarında başlıyor.  Kamufle rap kültürünün içinde büyüse de uzun yıllar basketbol ve futbol kulüplerinde profesyonel olarak sporculuk eğitimi alır.


2004 yılında amatör olarak ilk albümünü yapan Kamufle kırka yakın şehirde sahneler alarak adını duyurmaya başlar. Bu dönemde Hiphop Jam Festivallerinde sahneler almaya başlar. Adını gittikçe duyuran Kamufle 2012 yılına geldiğinde ilk profesyonel albümü olan ‘Olumsuzlukları’ piyasaya çıkarır. Hiphoplife PRO ve Pasaj Müziğin yapımcılığını üstlendiği albüm dijital ortamlarda yayınlanarak geniş kitlelere ulaşır.

İlk albümünün başarıya ulaşmasını ardından hız kaybetmeden ikinci albümünü ‘Hayale Daldım’ için çalışmalara başlar. 2013 yılında başarılı popçu Gökçe ile yaptığı ‘Sittin Sene’ şarkısını single olarak piyasaya çıkarır. Bu şarkı ile yakaladığı başarılı ivmenin ardından Düzce Üniversitesinin MESDA Ödülleri kapsamında ‘En İyi Single’ ve ‘En İyi Düet’  ödüllerini alır.

Hayale Daldım albümünde başarılı sanatçıya birçok ünlü de eşlik ediyor. Üç yıllık bir emeğin ardından Hiphoplife PRO ve Pasaj Müzik yapımcılığı ile çıkarılan albümde Gökçe, Aslı Güngör, Bilge Kösebalaban, Softa, Moral, Allâme, Pit10, Sahtiyan, Sansar Salvo, Da Poet ve Patron gibi birbirinden değerli isim yer alıyor.  Hayale Daldım albümün ikinci videosu Da Poet ile artak çalışması olan Bir Yolunu Bul şarkısına çekilecek. Son olarak da Kamufle, Çukur dizisi için Toygar Işıklı ile yaptığı şarkıyı bu gece düzenlenecek galada tanıtacak.


Son Güncelleme: 07.06.2021 18:19
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Anahtar Kelimeler:
KamufleÇukur Gala GecesiToygar Işıklı
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