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Kanal 7 Emanet ve Yemin ne zaman sezon finali yapacak? Emanet ve Yemin yeni sezonda devam edecek mi?

Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Yemin ve Emanet yoğun ilgi görmeye devam ediyor. İlk bölümlerinden bu zamana kadar olan süreçte seyircilerin beğenisini alan diziler sezon finali mi yoksa final mi olacağı merak edildi. Yemin ve Emanet dizilerin final hakkında merak edilenleri haberimizde

07 Haziran 2021 Pazartesi 13:25
Kanal 7 Emanet ve Yemin ne zaman sezon finali yapacak? Emanet ve Yemin yeni sezonda devam edecek mi?
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Oyuncu kadrosu ve konusu ile beğenileri toplayan Emanet dizisinin başrollerinde Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu rol almaktadır. Karamel yapımın üstlendiği dizi ilk bölümünden itibaren bekleneni verdi. Yaz sezonunun gelmesi ile diziler final yaparken Emanet dizisi de sezon finali için hazırlık yapıyor. 18 Haziran da yayınlanacak bölümü ile sezon finali olacaktır.


Karamel yapımın üstlendiği ve senaryosunu Başak Yazı Oda’nın yaptığı bir diğer Kanal 7 dizisi de Yemin. Adını birçok kez duyuran dizi oyuncu kadrosunda bulunan Gökberk Demirci yeteneği ile beğenileri topladı. 27 Haziran günü yayınlanacak bölümü ile sezon finali yapacak dizi sezona ara verdi.


Son Güncelleme: 07.06.2021 13:25
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Anahtar Kelimeler:
Emanet Dizi Sezon FinaliYemin Dizisi Sezon Final
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