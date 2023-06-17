Kanal D o diziyi final yaptırır yaptırmaz yerine başkasını getirdi! İzleyiciler büyük şoka uğradı

Kanal D'nin uzun süre yayınlanan dizisi "Camdaki Kız" 15 Haziran 2023 tarihi itibariyle final yapmış ve sezon finali mutlu bir sonla sonuçlanmıştır. Hayri'nin öldürülmesiyle Sedat ve Nalan yeniden evlenmiştir.

DÖNENCE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?





Camdaki Kız dizisinin yerine ise "Dönence" adında yeni bir dizi başlayacak. Kanal D yönetimi iddialı bir oyuncu kadrosuyla anlaşma sağlamıştır. Dizi, İsrail yapımı Exceptional dizisinden uyarlanmıştır.

"Dönence" dizisi, asperger sendromu olan Gülce adındaki genç kız ve kardeşi Gece'nin dramatik hayat hikayesini konu edinmektedir. Dizi, İzmir'in Foça ilçesinde çekilmektedir. Başlama tarihi henüz netleşmemiş olsa da Temmuz 2023'te başlaması öngörülmektedir.

Kanal D'nin yeni dizisi "Dönence" ile ilgili daha fazla bilgi ilerleyen dönemlerde paylaşılacak ve izleyiciler heyecanla yeni yapımı bekleyecektir.