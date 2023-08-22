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  4. Kanal D'nin iddialı yapımı yeni sezonda olmayacak! Apar topar final kararı geldi

Kanal D'nin iddialı yapımı yeni sezonda olmayacak! Apar topar final kararı geldi

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Kanal D'nin iddialı yapımı yeni sezonda olmayacak! Apar topar final kararı geldi
Kanal D ekranlarının sevilen yapımında kötü haber geldi. Oyuncuların arasında Nurgül Yeşilçayi Rabia soytürk ve Emre Kıvılcım gibi isimlerin yer aldıı Veda Mektubu final yaptığını duyurdu.

Sevilen dizi Veda Mektubu'nın final kararı izleyiciyi üzdü. Kanal D ekranlarında seyirci karşısına çıkan dizi yeni sezonda olmayacağını açıkladı. Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar’ın bulunduğu dizinin kadrosu dikkatleri çeksede final açıklaması yapıldı. Reyting kurbanı gittiği düşünülen yapımdan henüz net açıklama gelmedi. 

veda mektubu final

Yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikiltaş'ın yer aldığı Veda Mektubu her hafta Pazartesi günleri Kanal d ekranlarında yer almaktadır. 27 Şubat 2023 tarihinde yayımlanan yapımdan apar topar final kararı geldi. Dizi 21 Ağustos 2023 günü yayınlanan bölümüyle beraber ekranlara veda etti. 

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