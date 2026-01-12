Kapadokya'da Gece Turizminin Yeni Rotası: Ortahisar

UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi’nde yer alan Kapadokya bölgesinde gece turizmini canlandırmaya yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Daha önce Uçhisar’da hayata geçirilen uygulamaların ardından, şimdi rotalar Ortahisar’a genişletildi.

Çevre dostu aydınlatma ile vadiler geceye açıldı

Kapadokya Alan Başkanlığı ile Ortahisar Belediye Başkanlığı iş birliğinde yürütülen projeyle, toplam bin 200 metre uzunluğundaki Balkan (Balkanderesi) ve Kolastra vadileri ile bölgenin simge yapılarından Ortahisar Kalesi akşam saatlerinde ışıklandırıldı. Tasarımda doğal doku ve tarihi kimliğe zarar vermeyecek sistemler tercih edildi; vadiler ve kale adeta yeniden hayat buldu.

Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde daha önce yalnızca gündüz ziyaret edilen vadiler, artık geceleri de güvenle gezilebilecek şekilde düzenlendi. Fotoğraf tutkunlarının ilgisini çeken yeni aydınlatma, Ortahisar Kalesi’nin gece siluetine güçlü bir estetik kazandırdı.

Turizmi dört mevsime ve her saate yayma hedefi

Kapadokya’da turizmi dört mevsime ve günün her saatine yayma hedefiyle planlanan çalışmaların, 2025 yılı Aralık ayında tamamlandığı bildirildi. Proje sonrası yürüyüş rotalarının ve tarihi alanların cazibesinin arttığı, ziyaretçilerin gece yürüyüşlerini daha konforlu gerçekleştirebileceği ve bölgedeki turizm hareketliliğinin önemli ölçüde artmasının beklendiği ifade edildi.

Öte yandan, Balkanderesi Vadisi, Kolastra Vadisi ve Ortahisar Kalesi’nde kullanılan elektrik enerjisinin Ortahisar Belediyesine ait Güneş Enerji Sistemlerinden sağlanacağı belirtildi.

Yetkililer ve yerel halkın değerlendirmesi

Projenin ardından Kapadokya Alan Başkanı ile Ortahisar Belediye Başkanı aydınlatılan alanlarda incelemelerde bulunarak, sistemlerin kaya oluşumlarına müdahale edilmeden, doğal ve tarihi dokuya saygılı bir anlayışla kurulduğunu vurguladılar.

Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş projede kullanılan teknolojinin çevre dostu olduğunu vurgulayarak, "Biyolojik dengeyi koruyacak gün ışığı tonlarında projeksiyonlar tercih edildi. Bu sayede hem ziyaretçilerimizin güvenliği artırıldı hem de Ortahisar Kalesi ile vadiler estetik bir gece görünümüne kavuştu" dedi.

Yerel halk da uygulamadan memnun. Ortahisar beldesinde yaşayan Kadriye Yılmaz konuyla ilgili, "Daha önce vadilerimiz çok karanlıktı ve dikkat çekmiyordu. Şimdi ışıklandırma sayesinde gelen turistler durup fotoğraf çekiyor. Bölgemiz için çok güzel oldu" şeklinde konuştu.

