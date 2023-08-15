Kardeşlerim dizisinde yeni karar: Bu sezon izleyiciler şok olacak!

Kardeşlerim dizisi birçok izleyicinin gönlünü kazanırken bir süredir ekranda olmaması üzerine dizi rekorları kırmaya devam ediyor. Yaz arası sonrası yapımdan gelen karar herkesi şaşırttı. İşte Kardeşlerim dizisinin yeni kararı...

Kardeşlerim dizisi için verilen yaz arası sonuna gelinirken yeni sezon çekimlerinin gelecek hafta başlayacağını açıkladı. Eylül'de ekranlarda olacak Kardeşlerim dizisi genç oyuncularla dolu olurken yıldız gibi parlamaya başladı. Dizinin yurt dışında birçok ülkede yayınlanmasıyla 4. sezon için geri sayım başladı.





Üçüncü sezon finalinde Ahmet'in Suzan ile evlenmesi sorunları beraberinde getirirken Şevval gelin arabasının firen ayarlarıyla oynamasıyla kaza gerçekleşti. Gelin arabasında olan Asiye, Doruk, Ömer, Süsen, Sarp, Ahmet ve Suzan yer alırken onların sağlık durumu merak konusu oldu.

Kardeşlerim dizisinin yeni sezondan ilk bölümlerinin Eylül ayı içinde izleyicilerle buluşması yönünde tahminler yer aldı.