Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Kenan İmirzalıoğlu'nun 'A.B.İ' Dizisi Çekimleri Resmen Başladı

Televizyon izleyicilerinin merakla beklediği haber geldi: ATV'nin yeni sezondaki iddialı projesi 'A.B.İ'nin çekimleri resmen başladı. Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği dizinin setinden paylaşılan ilk kareler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Çekim Tarihleri ve İlk Görüntüler

Çekimlere ilişkin farklı tarihler haberlere geçti; metinde geçen bilgilere göre çekimler 7 Kasım 2025 itibarıyla başladığı belirtilirken, başka bir kayda göre de dizinin 5 Kasım Çarşamba günü sete çıkarak çekimlere resmen başladığı ifade edildi. Başrol oyuncusu Kenan İmirzalıoğlu'nun setten paylaştığı ilk fotoğraf, heyecanı artırdı.

Yayın Tarihi Ne Zaman?

ATV veya yapımcı OGM Pictures tarafından henüz resmi bir yayın tarihi açıklanmadı. Ancak çekimlerin başlamasıyla birlikte tanıtım çalışmalarının hızlanması ve sektör kulislerinde dizinin izleyiciyle buluşması için uzun süre beklenmeyeceği konuşuluyor. Metinde yer alan bilgilere göre, dizinin ilk bölümünün yayın takviminin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor ve gözler Aralık ayına çevrilmiş durumda.

Konusu: 'Doğan'ın Geçmişiyle Yüzleşmesi

'A.B.İ', merkezine ailesinin karanlık geçmişinden kaçan Doğan (Kenan İmirzalıoğlu)'ın hikayesini alıyor. Yıllar sonra inşa ettiği yeni hayatında geçmişin sırlarıyla yüzleşmek zorunda kalan Doğan'ın öyküsü; gerilim, dram ve gizem unsurlarını bir araya getirerek seyircinin dikkatini çekmeyi hedefliyor.

Göz Kamaştıran Oyuncu Kadrosu

Dizi, ekranların iki farklı kuşağının popüler isimlerini bir araya getiriyor. Başrolleri Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu paylaşırken, kadroda yer alan diğer isimler şunlar:

Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Ardıl Zümrüt, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Mert Demirci, Ayşen Sezerel, Burak Can Doğan, Tarık Ündüz, Tarık Papuççuoğlu, Tülay Bursa

Yapım ve Senaryo Ekibi

Yapımcılığını Onur Güvenatam'ın üstlendiği dizinin senaryo kadrosu deneyimli isimlerden oluşuyor. Metinde belirtilen senaristler: Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven.

'A.B.İ', güçlü prodüksiyonu, dikkat çeken oyuncu kadrosu ve merak uyandıran hikayesiyle ATV'nin yeni sezondaki iddialı yapımlarından biri olmaya aday. Resmi yayın tarihi ve tanıtım takvimi için kanal ve yapımcı açıklamaları bekleniyor.