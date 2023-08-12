Kenan İmirzalıoğlu yıllar sonra yeniden ekranda! Bu sefer rolü ile çok şaşırtacak

Türkiye'nin sevilen oyuncusu Kenan İmirzalıoğlu, üç yıllık bir aranın ardından televizyon ekranlarına geri dönüyor. Son olarak 2018 yılında "Mehmet: Bir Cihan Fatihi" dizisiyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu, bu kez farklı bir projeyle hayranlarının karşısına geçmeye hazırlanıyor.

Daha önce "Ezel" ve "Deli Yürek" gibi unutulmaz dizilerde unutulmaz roller üstlenen Kenan İmirzalıoğlu, yeni dizisi "Mahsusa Trablus" ile ekranlara geri dönüş yapıyor. Bu uzun aranın ardından seyirciyle buluşmaya karar veren İmirzalıoğlu, heyecan verici projesiyle dikkatleri üzerine çekiyor.





"Mahsusa Trablus" adını taşıyan bu proje, gerçek bir ajan hikayesine odaklanacak. Dizinin ana karakterleri arasında Türk tarihine damga vurmuş isimler olan Mustafa Kemal Atatürk, Enver Paşa ve Zenci Musa yer alacak. Kenan İmirzalıoğlu ise dizide "Kuşçubaşı Eşref" karakterine hayat verecek, bu seçimiyle de izleyicilere farklı bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Kenan İmirzalıoğlu, bir süredir gelen teklifleri değerlendirmemiş olsa da, "Mahsusa Trablus"un senaryo ve hikayesinin etkileyiciliği karşısında projeyi kabul etti. Bu yeni dizi için çekimler Tunus, Türkiye ve Cezayir'de gerçekleştirilecek ve Ekim ayının sonunda sete çıkacak.

Yapımcı Raif İnan ve Uğur Veli'nin katkılarıyla TRT ekranlarında izleyicilerle buluşacak olan "Mahsusa Trablus", tarihin önemli bir sivil direniş örgütlenmesini konu edinecek. Kenan İmirzalıoğlu'nun dönüşü ve bu ilgi çekici proje, televizyon dünyasında heyecanla beklenen olaylardan biri haline geldi.