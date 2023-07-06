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Kim Milyoner Olmak İster'deki o soru sosyal medyayı salladı! 19 yıllık akademisyen yanlış cevap verdi!

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Kim Milyoner Olmak İster'deki o soru sosyal medyayı salladı! 19 yıllık akademisyen yanlış cevap verdi!
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 19 yıldır akademisyenlik yapan yarışmacı barajı geçemeden ikinci soruda elendi! Sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. İşte detaylar...

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde, dikkat çekici bir olay yaşandı. 19 yıldır akademisyenlik yapmış olan Damla Nurcan Özkılınç, ikinci soruda başarısız olarak yarışmadan elendi. Bu olay, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

milyonerde elenen akademisyen

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Damla Nurcan Özkılınç, uzun bir akademik kariyere sahip olan bir yarışmacıydı. Özkılınç, ABD'de yatırım uzmanı olarak görev yapmasının yanı sıra 19 yıldır akademisyenlik de yapmıştı. Ancak, yarışmadaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Yarışmanın başında ilk soruyu doğru yanıtlayarak iyi bir başlangıç yapan Özkılınç, ikinci soruda sorun yaşadı. Yarışmacıya, "Bir kasedeki 27 kaju fıstığının 9’u hariç hepsini yerseniz kasede kaç kaju fıstığı kalır?" sorusu yöneltilmişti. Şıklar arasında 9, 18, 27 ve 36 yer alıyordu. Ancak Özkılınç, yanlış bir cevap vererek 18 dedi. Oysaki doğru cevap 9 idi.

milyonerde elenen akademisyen

Bu yanlış cevap sonucunda, 19 yıllık akademisyen olan Damla Nurcan Özkılınç yarışmaya ikinci soruda veda etmek zorunda kaldı. İzleyiciler arasında büyük bir şaşkınlık yaratan bu durum, sosyal medyada da gündem oldu. Özkılınç'ın dikkatsizliği ve hatası, tartışmalara neden oldu ve birçok kişi tarafından konuşuldu.

Kim Milyoner Olmak İster yarışması, heyecan dolu soruları ve ilginç anlarıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Damla Nurcan Özkılınç'ın elenmesi de, bu popüler yarışmanın unutulmaz anları arasında yerini aldı.

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