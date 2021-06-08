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Kırmızı Oda Yasin'i canlandıran Emre Çetinkaya kimdir?

Tv8’de her cuma yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde Yasin karakterini canlandıran Emre Çetinkaya kimdir? Sorusu birçok insan tarafından merak ediliyor. İşte oyuncu hakkında merak edilenler…

08 Haziran 2021 Salı 02:22
Kırmızı Oda Yasin'i canlandıran Emre Çetinkaya kimdir?
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Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Tv8 kanalında yayınlanan Kırmızı Oda dizisi yayına girdiği 4 Eylül 2020 tarihinden itibaren izleyenleri ekranlara kilitlemeyi başardı. Gerçekte yaşanan yaşam hikayelerini anlatan dizi, özgün hikayesiyle birçok insanın Cuma gününü sabırsızlıkla beklemesini sağladı. Başrolünde usta oyuncu Binnur Kaya’nın olduğu Kırmızı Oda’ya yakın zamanda yeni bir oyuncu daha katıldı. Yapımcı OGM Pictures, oyuncu Emre Çetinkaya’yı Yasin karakteri ile diziye dahil etti. Peki Yasin karakterini canlandıracak olan Emre Çetinkaya’nın gerçekte kim olduğu merak ediliyor.

Yasin Karakteri Kimdir?

Yazar Gülseren Budaycıoğlu’nun Madalyonun İçi romanından uyarlama olan ve her hafta yayınlanan yeni bölümünde yeni hikayeler anlatan Kırmızı Oda’ya yeni katılacak olan Yasin karakteri, dizinin 39. Bölümünde izleyenlerin karşısına çıkacak. Yasin, Mitra’nın eski sevgilisi olarak diziye dahil olacak. Karakterin detayları hakkında OGM Pictures henüz detaylı bir bilgi vermedi. Ancak en kısa sürede bu detayların açığa çıkması bekleniyor.

Emre Çetinkaya’nın Hayatı ve Kariyeri

Emre Çetinkaya, oyunculuk dünyasında ismini yeni yeni duyurmaya başlayan bir oyuncudur. 2019 yılında düzenlenen 77. Altın Küre ödül töreninde en başarılı yapımlar arasında yer alan ve dünyada da birçok başarı kazanan I Am You filminde Emre Çetinkaya da yer almıştır. Çiceği bununda oyuncu, Damla Sönmez, Ushan Çakır, Cansu Tosun, Defne Kayalar, Doğaç Yıldız ile birlikte başarılı olan yapımda yer aldı. Çetinkaya, Youtube’da yayınlanmış olan Olacak İş Değil adındaki dizinin oyuncuları arasında da yer aldı. İngilizceyi çok akıcı şekilde konuşabilecek Emre Çetinkaya, I Am You filmiyle bir anda gündem olmuştu. Son zamanlarda ise Tv8’in sevilen dizisi Kırmızı Oda’ya katılma hazırlıkları yapıyor. Kırmızı Oda, genç oyuncunun yer alacağı ilk profesyonel dizi olacak.


Kırmızı Oda dizisinde Yasin karakteriyle yer alacak olan Emre Çetinkaya’nın İnstagram hesabında sürekli gönderiler paylaştığı görülüyor. Oyuncunun İnstagram hesabında 19 adet gönderi ve 671 takipçisi bulunuyor. Ünlü diziye katılması ile beraber takipçi sayısının git gide artması bekleniyor.

Yakışıklı oyuncunun özel hayatı hakkında henüz net bir bilgi elde edilemedi. Şuan için genç oyuncunun evli olmadığı dışında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Çetinkaya’nın sektörde yeni olması nedeniyle hakkında çok fazla bilgi edinilemediği belirtiliyor.

Emre Çetinkaya’nın Kırmızı Oda dizisinde hangi kıyafetleri giyeceği de tıpkı nasıl bir kişiliğe sahip olduğu gibi merak ediliyor. Yasin karakteri diziye dahil olacağı zaman karakter hakkında tüm merak edilenlerin açığa çıkması bekleniyor.

 


Son Güncelleme: 08.06.2021 13:49
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Anahtar Kelimeler:
Kırmızı Oda Yasin KarakteriOGM PicturesKırmızı Oda Dizisi
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