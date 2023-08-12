Kısmetse Olur evinde şok diskalifiye! Birincilik adayı iki isim apar topar diskalifiye edildi

Televizyon dünyasının en dikkat çeken izdivaç programlarından biri olan Kısmetse Olur, her bölümüyle izleyicileri ekrana kilitlemeyi başarıyor. Romantizm, heyecan, rekabet ve duygusal anların iç içe geçtiği program, zaman zaman beklenmedik gelişmelerle gündemde yer alıyor. Bu kapsamda, Cansel ve Oğulcan gibi çiftlerin programdaki maceraları ve son yaşanan olaylar, izleyicileri şaşırtarak duygusal bir yolculuğa çıkarıyor. Programın öne çıkan yüzlerinden biri olan bu çift, hem ayrılık kararı hem de yeniden dönüşleriyle izleyicileri etkilemeyi başardı. Kısmetse Olur'un renkli dünyasında yaşanan bu beklenmedik gelişmeler, programın fanlarını derinden etkiledi ve merak uyandırdı.

Kısmetse Olur adlı izdivaç programı, her bölümüyle ayrı bir olayı beraberinde getirmeye devam ediyor. Öykü Serter'in sunumuyla YouTube platformunda izleyicilerle buluşan programda, son bölümde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Fenomen gelin ve damat adaylarından Cansel ve Oğulcan, diskalifiye edilerek yarışmadan çıkarıldı.

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adlı program, bu kez çifte bir diskalifiye olayıyla gündemde. Sunucu Öykü Serter, yeni bölüm tanıtımında "Bu anonsu daha önce de yaptık" sözleriyle diskalifiye haberini duyurdu.

Programa damga vuran gelin ve damat adaylarından Cansel ve Oğulcan'ın diskalifiye edildiği ortaya çıktı. Öykü Serter, durumu şu şekilde açıkladı: "Hiçbir mazeret göstermeden yayına gelmediler. Şimdi açık ve net olarak söyleyebiliriz diskalifiye edilecekler."

Her bölümü merakla beklenen Kısmetse Olur, bu defa da diskalifiye olayıyla izleyicileri şaşırtmayı başardı. Yarışmanın gelecek bölümlerinde nasıl bir gelişme yaşanacağı ise izleyenler tarafından merakla bekleniyor.

Bir dönem Kısmetse Olur adlı izdivaç programından ayrılıp dışarıda evlenme kararı alan çift, beklenmedik bir şekilde programa geri dönmüşlerdi. Ancak son yaşanan olaylar, Cansel ve Oğulcan'ın tekrar yarışmadaki yerini kaybetmelerine neden oldu. İkilinin diskalifiye kararı sonrası sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalar da dikkat çekti.

Cansel Ayanoğlu, ayrılık haberini paylaşırken "Ben bitti demeden bitmez aşkolar. Bitti dedim. Çünkü dayanamıyordum çok yıprandım bedenen ve ruhen. Amacım asla yarışma hırsı olmadı. Final olmadı. Kalsaydım evdeki oylamada birinciliğim vardı. Amaç o olsaydı kalırdım onu gözüm bile görmedi.. Ve nihayet o bölüm geldi." şeklinde ifadeler kullandı.

Oğulcan Yılmaz ise, "İyisiyle kötüsüyle bizden nefret edenler olsun sevenler olsun güzel zamanlar geçirdik. 'Biz' diyorum çünkü o zamanlar bizdik. İyi seyirler. Sizleri özleyeceğim." sözleriyle duygularını dile getirdi.

Kısmetse Olur'un renkli dünyasından ayrılan bu çift, yaşadıkları deneyimleri ve duygularını açıkça paylaşarak izleyicilere veda etti.Bir dönem Kısmetse Olur adlı izdivaç programından ayrılıp dışarıda evlenme kararı alan çift, televizyon dünyasının gündemine damga vurmuştu. İzleyicilerin yakından takip ettiği Cansel ve Oğulcan, programın romantik havası içinde birbirlerine duydukları hislerle ön plana çıkmıştı. Ancak evlilik kararı alarak programdan ayrılan çift, beklenmedik bir dönüşle yeniden ekranlara döndü. Bu dönüş, programın hayranları arasında büyük bir heyecan yaratmıştı.

Ancak son yaşanan olaylar, Cansel ve Oğulcan'ın programdaki yolculuğunun beklenmedik bir şekilde sonlandığını gösterdi. Yaşanan olaylar sonucunda çift, tekrar yarışmaya veda etmek zorunda kaldı. İkilinin diskalifiye kararı, izleyiciler arasında şaşkınlık yaratırken, çiftin programdaki yerlerini kaybetmeleri büyük bir üzüntüye neden oldu.

Cansel Ayanoğlu, ayrılık haberini sosyal medya hesabından duyurduğu bir paylaşımında "Ben bitti demeden bitmez aşkolar. Bitti dedim. Çünkü dayanamıyordum çok yıprandım bedenen ve ruhen. Amacım asla yarışma hırsı olmadı. Final olmadı. Kalsaydım evdeki oylamada birinciliğim vardı. Amaç o olsaydı kalırdım onu gözüm bile görmedi.. Ve nihayet o bölüm geldi." şeklinde duygularını dile getirdi.

Oğulcan Yılmaz ise, "İyisiyle kötüsüyle bizden nefret edenler olsun sevenler olsun güzel zamanlar geçirdik. 'Biz' diyorum çünkü o zamanlar bizdik. İyi seyirler. Sizleri özleyeceğim." sözleriyle veda etti.

Kısmetse Olur'un renkli dünyasından ayrılan bu çift, yaşadıkları deneyimleri ve duygularını açıkça paylaşarak izleyicilere veda etti. Bu beklenmedik veda, programın izleyicileri arasında duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Kısmetse Olur 2 Nedir?

Kısmetse Olur'un ikinci sezonu, izdivaç programı sevenlerin büyük ilgi gösterdiği ve heyecanla takip ettiği bir dönem olarak öne çıkıyor. Bu sezon, yarışmacıların duygusal yolculukları, ilişki dinamikleri ve yarışmada yaşanan sürpriz olaylarla dolu bir şekilde ekranlara taşındı. Romantizm, dram, rekabet ve sürprizlerin iç içe geçtiği program, gelin ve damat adaylarının ev yaşamlarını ve ilişkilerini izleyicilere aktardı. Sezon boyunca yaşanan ayrılıklar, barışmalar, kavgalar ve duygusal anlar, izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı. Kısmetse Olur 2, yarışmacıların unutulmaz anılarına ev sahipliği yaparken, izleyicilere farklı ilişki dinamikleri ve duygusal deneyimler sunarak, reality show dünyasının vazgeçilmezlerinden biri oldu.

CANSEL & OĞULCAN

"Cansel ve Oğulcan", Kısmetse Olur adlı izdivaç programının ikinci sezonunda yer alan ve programın önemli çiftlerinden birini oluşturan isimlerdir. Kısmetse Olur, gelin ve damat adaylarının bir arada yaşadığı bir evdeki ilişkilerini ve hayatlarını izleyicilere aktaran bir reality show programıdır.

Cansel Ayanoğlu ve Oğulcan Yılmaz, programın seyirciye unutulmaz anlar yaşattığı ikinci sezonunda birbirlerine duydukları ilgi ve hislerle dikkat çekti. İkili, program içerisinde yaşadıkları ilişki deneyimleriyle izleyicilerin ilgisini çekti. Ancak zaman içerisinde programdan ayrılma kararı aldılar ve dışarıda evlenmeye karar verdiler.

Daha sonra beklenmedik bir şekilde Kısmetse Olur'a geri dönen Cansel ve Oğulcan, yeniden programın içinde yer almıştır. Ancak programın seyrini etkileyen olaylar sonucunda diskalifiye edilmişlerdir. Cansel ve Oğulcan'ın program dışındaki ilişkileri ve yaşadıkları deneyimler, izleyiciler tarafından merakla takip edilmiştir.

İkilinin programda yaşadıkları duygusal anılar, ayrılık, tekrar bir araya gelme ve sonrasındaki açıklamaları, Kısmetse Olur'un ikinci sezonunun hafızalarda yer eden anılarından biri olmuştur.