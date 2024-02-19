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Kızılay, Türkiye genelinde personel alımını az önce açtı: Başvuru ekranı ve detaylar

Türk Kızılay, Türkiye genelindeki kan bağış merkezlerinde görevlendirilmek üzere doktor alımı yapacağını duyurdu. İşte alım süreci ve başvuru detayları.

Yayın Tarihi: 19.02.2024 16:41
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 16:41
Kızılay, Türkiye genelinde personel alımını az önce açtı: Başvuru ekranı ve detaylar

TÜRK KIZILAY’DAN SAĞLIK SEKTÖRÜNE CAN SUYU: DOKTOR ALIMI BAŞLADI!

Gönüllü kan bağışçılarının desteğiyle Türkiye’nin kan ihtiyacını karşılayan Türk Kızılay, sağlık kadrosunu genişletiyor. Yayınlanan ilanla, nitelikli doktorlar aranıyor.

personel alımı

KIZILAY DOKTOR ALIMI KONTENJAN VE BAŞVURU DETAYLARI

Türk Kızılay, toplum sağlığına katkıda bulunacak 60 yeni doktor arıyor. Adayların Tıp Fakültesi mezunu olmaları, tam zamanlı çalışma imkanına sahip olmaları ve mecburi hizmet yükümlülüklerini tamamlamış olmaları gerekiyor.

KIZILAY DOKTOR ALIM BAŞVURU KRİTERLERİ

Aranan adaylar için şartlar şöyle sıralanıyor:

Uzman veya pratisyen hekim,

Takım çalışmasına uyumlu,

Seyahat engeli bulunmayan,

Yoğun iş temposuna uyum sağlayabilen,

Sosyal sorumluluk bilincine sahip,

Kamuda çalışmaya engeli olmayan.

KIZILAY DOKTOR ALIMI İÇİN BAŞVURU SÜRECİ

Kızılay doktor alımı için başvurular, internet üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, belirtilen tarihler arasında Kızılay’ın resmi kariyer portalı üzerinden başvurularını tamamlayabilirler.,

TIKLA VE BAŞVUR

Kızılay doktor alımı ne zaman? Başvurular 19 Şubat 2024 tarihinde başladı.

Kızılay doktor alımı için hangi şartlar aranıyor? Tıp Fakültesi mezunu olmak ve mecburi hizmetini tamamlamış olmak.

Kızılay doktor alımı başvuru adresi neresi? Başvurular Kızılay Kariyer Portalı üzerinden yapılacak.

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