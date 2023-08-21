Kızılcık Şerbeti izleyicisine güzel haber! Fenomen dizi için günler kaldı: Kızılcık Şerbeti 2.sezon yayın tarihi…
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Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti’nin yeni sezonu için hareketlilik başladı. 2. Sezonun ne zaman başlayacağına dair meraklar çoğalırken izleyicilerin merakları giderildi. İşte Kızılcık Şerbeti 2. Sezon hakkında tüm detaylar…
Fenomen dizi haline gelen Kızılcık Şerbeti 29. Bölümüyle sezon finali yaparken heyecanlı bekleyiş başladı. Son bölümde yaşanan kaza yürekleri ağza getirirken Ömer ve Kıvılcım’ın akıbeti merak konusu oldu. İşte, Kızılcık Şerbeti yeni sezon yayın tarihi hakkında merak edilenler...
KIZILCIK ŞERBETİ 2.SEZON YAYIN TARİHİ
Kızılcık Şerbeti 2. Sezonuyla ekranlarda olmaya hazırlanırken dizinin çekimlerinin 29 Ağustos’ta başlayacağı belirtildi. Yeni sezonun ilk bölümünün ise Eylül ayının ilk haftasında yayınlanması bekleniyor.
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