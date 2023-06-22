Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu ifşa oldu! O karakter geliyor: Bakın neler olacak

"Kızılcık Şerbeti" dizisinin yeni sezonunun kaldığı yerden devam edeceği ve diziye yeni bir karakter olan "Rüzgâr"ın dahil olacağı açıklandı. Sezon finaliyle izleyicileri merakta bırakan dizi, zaman aşımı olmadan hikayesine devam edecek. Rüzgâr karakterinin ise Alev'in (Müjde Uzman) eski sevgilisi olduğu belirtildi.

RÜZGAR ABDULLAH'I NASIL ETKİLEYECEK?





Rüzgâr'ın gelişi, dizinin önemli karakterlerinden Abdullah (Settar Tanrıöğen) üzerinde nasıl bir etki yaratacağı merak konusu oldu ve sosyal medyada büyük bir tartışma başladı. İzleyiciler, Rüzgâr'ın gelmesinin hikayeye nasıl bir dinamizm katacağını ve karakterler arasındaki ilişkilerde nasıl bir dönüşüm yaratacağını heyecanla bekliyor.

Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yazdığı dizi, geniş bir oyuncu kadrosuna sahip. Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz ve Tuana Gizem Uzunlar gibi başarılı oyuncuları bünyesinde barındırıyor.

İzleyiciler, "Kızılcık Şerbeti" dizisinin yeni sezonunun heyecanını ve gelişmeleri merakla beklerken, dizinin sadık bir hayran kitlesiyle buluşmaya devam edeceği de kesinleşti.