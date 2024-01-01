Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyübi Kara Tegin Kimdir? Kara Tekin'in Tarihteki Gerçek Hikayesi: Olgun Toker Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli, Hangi Dizilerde Oynadı?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyübi dizisi, 12. yüzyılda yaşamış olan Selahaddin Eyyübi’nin hayatını ve Kudüs’ü Haçlılardan geri alışını anlatıyor. Dizi, Selahaddin Eyyübi’nin çocukluğundan başlayarak, onun nasıl bir lider, bir savaşçı, bir devlet adamı, bir aile babası ve bir Müslüman olduğunu gösteriyor. Dizide Börülerin komutanı Karategin karakteri de dikkat çekiyor. Kara Tegin’i canlandıran Olgun Toker ise oyunculuk kariyeri ve özel hayatıyla ilgili merak edilen isimlerden biri oldu.





Olgun Toker kimdir?



Olgun Toker, 12 Mart 1986 tarihinde Mersin’de doğmuştur. Annesi ev hanımı, babası kaptan olan Olgun Toker, Sanayi Ve Ticaret Odası Anadolu Lisesi’ni bitirdikten sonra karikatürist olmak için İstanbul’a gelmiştir. Marmara Üniversitesi Arşivcilik Bölümü’nü kazanmış fakat okula devam etmeyerek Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvar Tiyatro Bölümü’nde eğitim almıştır.

Kara Tegin Kimdir?

Kara Tegin, tarihte gerçekten yaşamış ve Selahaddin Eyyübi’nin en güvendiği komutanlardan biri olmuştur. Kara Tegin, Selahaddin Eyyübi’nin amcası olan Şirkuh’un yanında savaşmış ve onun ölümünden sonra Selahaddin Eyyübi’ye bağlılığını göstermiştir. Kara Tegin, Selahaddin Eyyübi’nin Kudüs’ü fethetmesinde önemli bir rol oynamış ve onun en yakın dostu ve danışmanı olmuştur. Kara Tegin, Selahaddin Eyyübi’nin ölümünden sonra da onun oğullarına sadık kalmış ve onların arasındaki anlaşmazlıkları çözmeye çalışmıştır. Kara Tegin, 1200 yılında ölmüştür.

Olgun Toker’in oyunculuk kariyeri





Olgun Toker, oyunculuk kariyerine 2010 yılında Akasya Durağı dizisinde ufak bir rolle başlamıştır. Aynı yıl Saklı Hayatlar isimli sinema filminde Can karakterini canlandırmıştır. Daha sonra Kurtuluş Son Durak, Hükümet Kadın, Hükümet Kadın 2 ve Küçük Esnaf gibi filmlerde rol almıştır. 2012-2014 yılları arasında Karadayı dizisinde Melih karakterine hayat vermiştir. 2014 yılında Benim Adım Gültepe dizisinde Reşat, 2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde Güven karakterlerini oynamıştır. 2017 yılında Hayat Sırları dizisinde Kemal, 2019 yılında Bir Aile Hikayesi dizisinde Mahur karakterlerini canlandırmıştır. Son olarak Show TV ekranlarında yayınlanan Güzel Günler dizisinde Atakan karakteri ile beğeni toplamıştır. 2023 yılında ise Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyübi dizisinde Kara Tegin rolünü üstlenmiştir.

Olgun Toker’in özel hayatı

Olgun Toker, 2018 yılında oyuncu Ebru Şahin ile birliktelik yaşamıştır. Çift, 2019 yılında ayrılmıştır. Olgun Toker, şu anda bekar olduğunu ve özel hayatıyla ilgili detay vermek istemediğini söylemiştir. Olgun Toker, 1.80 cm boyunda, 75 kg ağırlığında ve balık burcudur.

Olgun Toker kimdir? Olgun Toker, 12 Mart 1986 tarihinde Mersin’de doğan, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvar Tiyatro Bölümü mezunu olan bir oyuncudur.



Olgun Toker nereli? Olgun Toker, Mersin doğumludur.

Olgun Toker kaç yaşında? Olgun Toker, 39 yaşındadır.

Olgun Toker boyu kaç cm? Olgun Toker, 1.80 cm boyundadır.

Olgun Toker burcu nedir? Olgun Toker, balık burcudur.

Olgun Toker hangi dizilerde oynadı? Olgun Toker, Akasya Durağı, Karadayı, Benim Adım Gültepe, Tatlı Küçük Yalancılar, Hayat Sırları, Bir Aile Hikayesi ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyübi dizilerinde oynadı.

Olgun Toker hangi filmlerde oynadı? Olgun Toker, Saklı Hayatlar, Kurtuluş Son Durak, Hükümet Kadın, Hükümet Kadın 2 ve Küçük Esnaf filmlerinde oynadı.

Olgun Toker evli mi? Olgun Toker, bekar olduğunu söylemiştir.

Olgun Toker sevgilisi kim? Olgun Toker, özel hayatıyla ilgili detay vermek istemediğini belirtmiştir.

Olgun Toker Instagram hesabı nedir? Olgun Toker’in Instagram hesabı olguntoker olarak bilinmektedir.