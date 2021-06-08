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Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Yeni sezonda KVK başlar mı?

Bir zamanların efsane dizisi Kurtlar Vadisi, Kurtlar Vadisi ‘’Kaos’’ adı altında ekranlara yeniden dönmeye hazırlanıyor. Peki Kurtlar Vadisi Kaos, ne zaman başlayacak? yeni sezonda KVK başlar mı? Yanıtları haberimizde…

08 Haziran 2021 Salı 17:32
Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Yeni sezonda KVK başlar mı?
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Türk dizi tarihinin gerek senaryosu, gerekse karakterleri ile en efsane dizilerinden birisi olarak kabul edilen Kurtlar Vadisi, yeni bir isimle beraber ekranlara dönüyor. Yeni ismi Kurtlar Vadisi Kaos olan dizinin başrollerinden Polat Alemdar’ı canlandıracak Necati Şaşmaz ise sevenlerine müjdeyi açıkladı.


Ünlü oyuncu, yeni bir proje üzerinde çalıştıklarını, kaos yönetimi temelli bir akımın bulunduğunu ve bundan nasıl kurtulacaklarını anlatan bir konuyu tartıştıklarını söyledi. Bu sözler ile beraber yeni bir Kurtlar Vadisi dizisinin başlayacağı iddiaları güçlenmeye başladı. Şaşmaz, dizinin konusunun Avrupa ülkelerine hatta Amerika’ya kadar uzanacak kadar geniş bir senaryosunun olacağını sözlerine ekledi.

Dizinin en geç Ekim 2021 ayı içerisinde ATV’de yayınlanması bekleniyor.


Son Güncelleme: 08.06.2021 17:32
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Anahtar Kelimeler:
Kurtlar VadisiNecati şaşmazKaos
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